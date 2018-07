Abkühlung bitte!

Eisig: Luisa Töpel portioniert das Eis im Café Zucker am Markt in Friedland. © Foto: Jörn Tornow

Mit Karacho runter: Kinder der Integrierten Ganztagsbetreuung Görzig haben Spaß in der Flussbadeanstalt in Beeskow. Ein Höhepunkt ist die Wasserrutsche, die die Kinder begeistert benutzen. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Das Thermometer stieg am Dienstag bei Beeskow auf bis zu 34 Grad. Glück hatte, wer sich an kühlen Orten aufhalten konnte: Am Kühlregal, auf der Burg oder im Spreebad.

Denise Röseler geht zum Kühlregal im Edeka-Supermarkt und wischt sich gleichzeitig Schweißperlen aus dem Gesicht: „Die Kunden sagen immer, bei euch ist es schön kühl.“ Da sie selbst als Inhaberin des Supermarktes aber immer in Bewegung sei, merke sie nicht viel von den vergleichsweise angenehmen Temperaturen.

Wer den Beeskower Supermarkt betritt, wird am Eingang von einem Luftstrahl von oben begrüßt. „Ich habe kürzlich einen Kunden beobachtet, der hier eine Weile stehen geblieben ist“, sagt Denise Röseler und schmunzelt. Kundin Brigitte Sandow steht vor dem Käsefach und nimmt sich Zeit: „Ich gehe bei der Hitze gerne einkaufen, hier hält man es noch am ehesten aus.“ Der Supermarkt ist klimatisiert, für Mitarbeiter an der Kasse stellt Inhaberin Denise Röseler Ventilatoren bereit: „Die wenigsten machen die aber an, weil sie Angst haben, dass sie krank werden, wenn die Luft so an die Füße bläst.“

Schön kühl ist es auch bei Martin Heinrich in der Fischerei in Beeskow. „In der Kühlkammer hat es 1 Grad Celsius, da geht man auch gerne so mal kurz rein, wenn es zu heiß wird“, sagt er. Der gelernte Koch vermisst seinen alten Job in der Großküche nicht: „Da würde ich jetzt eingehen.“ Die Fangnetze für Fische sind bei ihm momentan oben. Bei Wassertemperaturen der Spree von 26 Grad Celsius mache die Fischhälterung keinen Sinn, sagt er.

Zumindest ein bisschen Schatten genießen am Dienstag die Mitarbeiter der Burg in Beeskow. Sie sitzen in der Mittagspause draußen, rundherum spenden die Burgmauern Schatten: „Bei uns in den Büros ist es trotz Ventilatoren sehr warm“, sagt Susanne Richter. Als kühlsten Ort in der Burg empfehlen die Mitarbeiter die Folterkammer im ehemaligen Salzkeller. Museumsmitarbeiterin Marianne Burkhardt erzählt, dass trotz der hohen Temperaturen einige Touristen die Burg besuchen: „Die haben auch irgendwann genug von den Seen.“

Glück hat, wer die Hitze im Wasser genießen kann. Etwa 20 Kinder der integrierten Ganztagesbetreuung in Görzig kühlen sich im Spreebad Beeskow ab. „Ich finde hier besonders die kleinen Sprungtürme und die riesige Rutsche toll“, erzählt die 9-jährige Hanna. Dass das Wasser in der Spree eher lauwarm als kalt ist, stört sie nicht. Betreuerin Hilde Brand freut sich, dass die Gruppe sich abkühlen kann: „Hier kann man es aushalten“, sagt sie. Sie möchte den Kindern trotz der Hitze ein schönes Programm bieten: „Schließlich haben sie ja Ferien.“

Schlange stehen ist bei den Temperaturen natürlich an der Eisdiele angesagt. In Friedland serviert Luisa Töpel im Eiscafé Zucker am Markt eine Kugel Mohneis. Obwohl sie den ganzen Tag in der Nähe der Eistruhe steht, sei ihr trotzdem warm, erzählt sie: „Da müsste ich schon den ganzen Tag die Hand über der Truhe halten, damit ich die Kälte spüre.“

Ein bisschen Erfrischung bekommen die Tomaten in der Raiffeisen-Gärtnerei in Beeskow. Mitarbeiter Maik Kloke spritzt die Pflanzen mit einem Wasserschlauch ab. Im Gewächshaus zeigt das Thermometer 41,2 Grad Celsius an. Für die Tomaten seien die hohen Temperaturen ein Problem: „Die werden dann erst gar nicht reif, sondern bleiben in einer Starre“, sagt Kloke. Aus diesem Grund sehe man im Gewächshaus einige grüne Früchte. Er selbst ist trotz Hitze gelassen: „Mir macht das gar nichts aus“, erzählt der Zierpflanzengärtner. Dafür graue es ihm schon wieder vor dem Winter. „Da möchte ich mich am liebsten immer zuhause verkriechen.“