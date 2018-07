Neues Haus für die Oderstrolche

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Rechtzeitig vor dem Schulstart ist eine neue Kindertagesstätte in Schwedt fertig. Der Verein Lebenshilfe Uckermark hat für seinen Hort Harlekin einen Neubau errichtet. Eröffnet wird er am 17. August, aber schon jetzt verbringen Kinder ihre Ferienspiele in der neuen Einrichtung mit neuem Namen.

Vor dem zweigeschossigen Neubau lädt ein großer Spielplatz mit Kletterhölzern und Sonnensegeln ein. Daneben haben die Hortbetreuer ein Wasserbassin aufgestellt. Bei 30 Grad und mehr ist das Planschen im Wasser ein willkommenes Angebot für Nicklas, Lilly und die anderen Kinder, die seit dieser Woche ihre Ferienspiele im neuen Objekt verbringen. Der Neubau für mehr als eine Million Euro ist barrierefrei, hat einen Fahrstuhl und Räume für Hausaufgabenzeit, Sport, Naturwissenschaften, Kunst und Musik sowie zum Schlummern.

Die nagelneue Kindertagesstätte steht zwischen Neubauten der neuen Eigenheimsiedlung Aquarium und dem Bowlingcenter „Strike“. Am neuen Standort sollte der Hort auch einen neuen Namen bekommen. Aus Hort „Harlekin“, der bisher in Klassenräumen der Erich-Kästner-Grundschule untergebracht war, wird nun Hort „Oderstrolche“, das haben Eltern und Mitarbeiter nach einer Umfrage gemeinsam entschieden. Gebaut wurde die neue Einrichtung vom Baubetrieb Jan Rettschlag aus Berkholz für den Verein Lebenshilfe Uckermark als Betreiber, der auch den Hort „Regenbogen“ im Eislerweg, den Hort „Dreistein“ im Heinering und die Integrations-Kitas „Naturkindergarten“ in der Beimlerstraße und „Regenbogen“ in der Zetkinstraße unterhält. „Wir haben schon vor der Eröffnung eine Ausnahmegenehmigung für die Erweiterung auf 135 Plätze beantragt, weil der Bedarf in Schwedt einfach riesig ist“, erklärt Andrea Lossow, Leiterin der Einrichtung.

Interessierte Schwedter sind am 17. August zu einem Tag der offenen Tür anlässlich der Eröffnung des Hortes eingeladen. „Wir würden uns freuen, wenn viele Nachbarn und interessierte Eltern unsere Einrichtung kennenlernen“, sagt Andrea Lossow. Schon einmal hatte die Lebenshilfe zu einem Straßenfest vor dem neuen Hort zusammen mit der Aktion Mensch eingeladen. Das war im Mai, da war aber leider der Bau noch eine Baustelle und konnte nicht besichtigt werden.

Auch für die Kästner-Grundschule ist der Neubau ein Segen. Die Schule kann dringend benötigte Klassenräume, die für den Hort genutzt waren, wieder selber belegen.

Die Bedeutung der Hortbetreuung hat in den vergangenen zehn Jahren stetig zugenommen. „Die allermeisten Kinder der Klassen 1 bis 3 besuchen den Hort, auch einige Kinder der 4. Klassenstufe. Die Stadt betreut in ihren Einrichtungen 284 Hortkinder, freie Träger wie die Lebenshilfe betreuen insgesamt 313 Kinder“, rechnet Henning Wiesner von der Stadtverwaltung vor. Das sind knapp 600 Kinder, also drei komplette Schuljahrgänge. Jedes Jahr werden rund 200 Kinder in Schwedt eingeschult.