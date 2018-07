Mit Tempolimits zu weniger Lärm

Jan-Hendrik Hnida

Schöneiche (MOZ, Joachim Eggers) An mehreren Straßenzügen in Schöneiche sollen Tempolimits sicherstellen, dass der Straßenlärm vermindert wird. So steht es in der vor der Sommerpause beschlossenen Lärmaktionsplanung.

Im Einzelnen sieht das Papier folgende Prüfaufträge vor: ein nächtliches Tempolimit von 30 Stundenkilometern für die Dorfstraße und die Straße „An der Reihe“; für die Kalkberger Straße-Ost wird überlegt, eine ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50 einzuführen. Für das Gebiet Schöneicher bis Kalkberger Straße soll nachts Tempo 30 gelten; zusätzlich ist für den Abschnitt zwischen Dorfaue und Roloffstraße ganztägig Tempo 30 vorgesehen.

Nicht von ungefähr konzentrieren sich die Vorschläge auf die Durchfahrten an den Landesstraßen. Eine Lärmkarte für die gesamte Gemeinde weist eher niedrige Werte aus. Die mit Abstand größte Lärmquelle ist die B1 im Norden und eben die Ortsdurchfahrt, allerdings nur auf dem Abschnitt von Rüdersdorf bis zum Kreisel an der Dorfstraße/An der Reihe. Die weitere Fortsetzung in Richtung Friedrichshagen erreicht nicht mehr den Wert von 55 Dezibel.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wird nach den Berechnungen der Autoren zum Beispiel erreicht, dass in der Schöneicher und Kalkberger Straße die Zahl der Menschen, die nachts von Lärm über 55 Dezibel betroffen sind, von 42 auf 17 sinken würde. So durchschlagend wäre der Erfolg an anderen Stellen nicht. Wenn nachts in der Dorfstraße nur noch Tempo 30 gefahren würde, würde die Zahl von 55 Dezibel geplagter Anwohner von 35 auf 30 zurückgehen. Die Kosten für die Beschilderung werden auf insgesamt 3900 Euro geschätzt; sie können auch geringer ausfallen.

Für dieses Maßnahmenpaket gab es in der Gemeindevertretung nur eine denkbar knappe Mehrheit von sechs Ja-, fünf Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Genauso knapp war die Ablehnung eines kurzfristigen Änderungsantrags, in dem es um den Wegfall sämtlicher Tempolimits und um das Thema Flüsterasphalt zur Verkehrslärmminimierung ging.

Es ist die dritte Stufe der Lärmaktionsplanung, die von der EU vorgeschrieben ist. Die Gemeinde war im Zugzwang, musste bis 18. Juli liefern. In dem Papier werden auch die Auswirkungen von Bahn- und Flugverkehr für Schöneiche beschrieben. Beim Bahnlärm übernehmen die Autoren die Berechnungen des Eisenbahnbundesamtes (EBA) für das gesamte Schienennetz in Deutschland. Für das Gemeindegebiet von Schöneiche erfasste das EBA keine Person mit einer Belastung über dem Prüfwert von 65 Dezibel am gesamten Tag oder 55 Dezibel in der Nacht. Allerdings geht aus dem Material hervor, dass 60 Schöneicher nachts Schienenverkehrslärm in einer Stärke von 45 bis 50 Dezibel abbekommen. Weil die gesamte Lärmaktionsplanung nie von Messungen oder Einzelereignissen, sondern von Berechnungen ausgeht, kann die aktuelle Situation mit der Baustelle bei Rahnsdorf nicht berücksichtigt sein.

Auch beim Flughafenstandort Schönefeld werden externe Ergebnisse übernommen, in diesem Fall die des Brandenburgischen Umweltministeriums. Die Kernaussage: Es gebe „keine Betroffenheit über den brandenburgischen Prüfwerten“, wiederum 65 Dezibel über den ganzen Tag oder 55 Dezibel in der Nacht.