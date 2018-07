Großbaustelle Klassenraum

Neuer Anstrich in der Fontane-Schule: Udo Schweitzer (l.) bläst Farbpartikel an die Wand, die Dietmar Reetz und Peter Kursawe (v. l.) zuvor gemalert haben. © Foto: Annemarie Diehr

Für besseren Klang: Thomas Reinhold, Raphael Wolff und David Hörner (v. l.) von der Firma Sanierbau Tews aus Pritzwalk montieren in zwölf Klassenräumen in der oberen Etage der Gerhard-Goßmann-Grundschule Akustikplatten. © Foto: Bettina Winkler

Annemarie Diehr, Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Handwerker ziehen derzeit durch Kita-, Hort- und Klassenräume – während der Sommerferien werden in neun städtischen Einrichtungen Wände gemalert und Böden erneuert. Die Hitze macht die Arbeiten nicht leichter.

Udo Schweitzer muss sich beeilen: Wo sein Kollege Dietmar Reetz gerade erst die Farbrolle abgesetzt hat, bläst er mit einer sogenannten Beflockungspistole feine eierschalengelbe Plastikpartikel gegen die Wand. „Bei der Hitze trocknet die Farbe viel schneller, da passiert es schnell, dass die Flocken nicht haften“, sagt er. Zwei Klassenräumen verpassen die Maler um Chef Peter Kursawe auf diese Weise einen neuen Anstrich, danach ist der Boden dran: Das alte Linoleum kommt raus, der Boden wird behandelt und beschliffen, bevor er mit einem neuen Belag bedeckt wird.

In neun städtischen Kitas und Schulen werden solche Instandhaltungsmaßnahmen während der Sommerferien ausgeführt. Während sie in der Kita „Bummi“, in der Jähn-Grundschule und im Hort „Spreefüchse“ schon beendet sind, stehen sie in den Kitas „Nesthäkchen“ und „Parkspatzen“ sowie im Hort „Abenteuerland“ noch bevor. Rund 100 000 Euro kosten die Maßnahmen insgesamt.

„Wir kosten die gesamte Zeit aus“, sagt Carsten Fettke, Fachgruppenleiter Bau- und Liegenschaftsmanagement. In der Sonnengrundschule seien noch Restarbeiten wie das Anbringen der Sockelleisten zu erledigen, außerdem werde dort in einem der Klassenräume ein Versuch gestartet: Der vorhandene Bodenbelag wird nicht ausgetauscht, sondern mit Polyurethan versiegelt, was den Vorteil hat, dass es kostengünstiger ist. Rund zwei Drittel der Kosten, schätzt Carsten Fettke, ließen sich so einsparen. Für die Gesundheit sei der Kunststoff unbedenklich – der Fachgruppenleiter verweist auf das von der ausführenden Firma aus Niedersachsen beauftragte Gutachten eines Sachverständigen. „Wir sehen diesen Raum als Test, um nach drei, vier Jahren sagen zu können, ob sich diese Methode bewährt.“

Nicht nur in der Fontane-Grundschule, auch in der Goßmann-Grundschule gehen am Dienstag Handwerker ein und aus: Die oberste Etage glich schon vor Ferienbeginn einer Großbaustelle. Dort begannen mit Ankunft der Schulcontainer die Arbeiten. In letzteren seien inzwischen fast alle von Eltern beanstandeten Mängel behoben: Waschbecken, Urinale und Spiegel wurden herabgesetzt, Nischen, unter die Kinder kriechen konnten, sowie Stolperfallen beseitigt, freiliegende Rohre verkleidet, zählt Carsten Fettke auf.

Im Schulgebäude werden zwölf Klassenräume energetisch saniert – sie erhalten neue Elektrik, moderne Deckenheizung, Fußboden und einen Anstrich. „Die Arbeit ist wegen der Hitze ziemlich strapaziös“, sagt David Hörner, der mit seinen Kollegen Thomas Reinhold und Raphael Wolff zehn Kilogramm schwere Akustikplatten an die Decken montiert. „Bei den Temperaturen wiegen die Teile doppelt“, sagt der Mann und wischt sich den Schweiß von der Stirn. In gut zwei Wochen ist Schulbeginn, bis dahin müssen sich die Handwerker sputen, damit alles fertig wird.