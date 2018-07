Bauhof und Feuerwehr im Gießstress

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das erste Laub welkt vorzeitig. Die Dauerhitze hält Eberswalde fest im Griff. Bauhof und Feuerwehr gießen im Akkord, um Bäume, Sträucher und Blumen am Leben zu erhalten. Doch ohne die tatkräftige und uneigennützige Mithilfe möglichst vieler Eberswalder wird es nicht gelingen, das Stadtgrün vor Schäden durch die nur von kurzen Regengüssen unterbrochene Trockenperiode zu bewahren. „Schon eine Gießkanne voll Wasser kann die größte Not fürs Erste lindern“, sagt Daniel Mattis, der im stadteigenen Bauhof das Sachgebiet Freizeit- und Grünanlagen leitet. Seinen eindringlichen Appell richtet der Stadtbeschäftigte an alle Mieter und Hausbesitzer in Eberswalde. „80 bis 100 Liter pro Baum wären optimal, aber jeder Tropfen zählt“, betont er.

Bereits seit Montag schickt der Bauhof an jedem Morgen zwei Kleintransporter auf Tour, die jeder einen 1500-Liter-Behälter mit sich führen. Vorher war nur einer der beiden Wagen im Einsatz gewesen. Pro Tag werden so 15 000 Liter Wasser vergossen. Das entspricht einem Volumen, das für 150 gut gefüllte Badewannen in Standardgröße reicht. Und ist, obwohl jedes der beiden Fahrzeuge fünf Touren pro Arbeitstag schafft, doch kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn allein in den vergangenen fünf Jahren hat die Stadt 688 Bäume gepflanzt. Hinzu kommen etwa 5600 Sträucher und Bodendecker. Überdies hat sich der Bauhof um 42 Pflanzkübel und zwölf Pflanzpyramiden zu kümmern, die unter anderem auf dem Markt, auf dem Bahnhofsvorplatz und auf dem Potsdamer Platz stehen und ohne Wasser aus dem Schlauch einen jämmerlichen Anblick böten. „In der Theorie sind es nur die Jungbäume, die unsere Hilfe brauchen. Von den älteren Exemplaren heißt es, ihre Wurzeln würden so tief ins Erdreich ragen, dass sie ans Grundwasser gelangen“, sagt Daniel Matties. Doch bei der Extrem-Witterung dieses Sommers sei der Wahrheitsgehalt dieser Aussage leider anzuzweifeln.

Deshalb werden auch die Altbäume mit Wasser versorgt, wann immer dies geht. Von montags bis freitags befindet sich der Bauhof im Gießeinsatz, am Wochenende übernimmt die Feuerwehr. „Wir konzentrieren uns dabei auf Finow und das Brandenburgische Viertel“, sagt Helmut Colberg von der Berufsfeuerwehr. Die oberste Prämisse der Brandschützer sei es, ihre Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Die Feuerwehr verteilt pro Tour 2000 bis 3000 Liter Wasser. 100 Straßenbäume befinden sich in ihrer Obhut.