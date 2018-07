Frankfurt (Oder) (MOZ) Emmanuel Macron macht also Ernst. Künftig soll es an französischen Schulen ein strenges Verbot digitaler Geräte geben, zumindest für Schüler bis 15 Jahre. Das französische Bildungssystem soll so ins 21. Jahrhundert befördert werden, verspricht Bildungsminister Jean-Michel Blanquer.

Man fragt sich nur, wie das gehen soll. Kaum ein Gesetz könnte von der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen weiter weg sein. So gut wie jeder Schüler besitzt ein Smartphone. Die meisten können es hervorragend bedienen, viele müssen aber lernen, damit umzugehen. Denn die Klagen sind ja nicht unbegründet: Viele lassen sich allzu leicht ablenken und sind unkonzentriert. Mit einem Verbot kommt man dagegen aber nicht an. Besser wäre es, den kompetenten und mündigen Umgang mit digitaler Technik zum Teil des Unterrichts zu machen.

Deshalb gehört das Smartphone auch auf den Schultisch. Dorthin, wo früher der Taschenrechner lag – nur, dass es nach der Mathestunde nicht verschwindet, sondern in allen Fächern eingesetzt wird. Es wäre Irrsinn, darauf zu verzichten. Denn es hieße, dass ausgerechnet der Ort, der den Nachwuchs auf die Zukunft vorbereiten soll, sich der Zukunft verweigert.