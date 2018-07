Arbeitsmarkt macht Sommerpause

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree waren im Juni 6055 Menschen arbeitslos – 51 mehr als im Juni und 483 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 6,5 Prozent – gegenüber 6,4 Prozent im Juni. Im Juli 2017 lag sie bei 7,0 Prozent. Ähnlich sieht die Entwicklung im Geschäftstellenbereich Fürstenwalde aus. Hier ist die Arbeitslosigkeit von Juni auf Juli um 26 auf 3547 Personen gestiegen. Das waren im Vergleich zum gleichen Monat vor einem Jahr 186 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank in diesen 12 Monaten von 7,3 Prozent auf 6,8 Prozent.

642 Stellen sind der Arbeitsagentur im Landkreis derzeit als vakant gemeldet. Davon gingen im Juli 264 Stellen ein, unter anderem 60 aus den Bereichen Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung, 58 in den Bereichen Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit. 37 unbesetzte Stellen wurden aus den Branchen Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung, sowie 36 vakante Stellen in den Branchen Geisteswissenschaften und Kultur gemeldet. Die wenigsten offenen Positionen gibt es in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung mit 25 gemeldeten Stellen und bei Kaufmännischen Dienstleistungen, sowie in Handel, Vertrieb, Tourismus mit 19 unbesetzten Jobs.

Zum leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen erklärte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt: Im Juli habe der Arbeitsmarkt nach dynamischen Vormonaten eine Sommerpause eingelegt. Ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen sei typisch für diese Jahreszeit. „Das Ende des Halbjahres ist ein klassischer Kündigungstermin. Auch laufen viele Befristungen aus. Dazu kommt, dass sich in diesen Wochen viele Jugendliche nach Abschluss der Schule, des Studiums oder der Ausbildung vorübergehend arbeitslos melden. Wegen des um zwei Wochen vorgezogenen Ferienbeginns machen sich auch Betriebsferien in diesem Jahr besonders frühzeitig bemerkbar.“ Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt appellierte Freyer an alle noch suchenden Ausbildungsbetriebe, auch Bewerbern mit vermeintlichen Defiziten eine Chance zu geben. Er verwies darauf, dass Arbeitsagentur und Jobcenter unter anderem Förderunterricht im Vorfeld und begleitend zur Ausbildung finanzieren. Jugendlichen, die mehrere Angebote haben, sollten ihre Entscheidung allen Betrieben mitteilen, bei denen sie sich beworben haben. „Das ist fair. Es gibt Jugendliche, die gern nachrücken würden.“