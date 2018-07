In Britz läuft es rund

Von Sven Krumbach und Dirk Schaal

Britz (MOZ) Die kontinuierliche und gute Nachwuchsarbeit der letzten Jahre zahlt sich aus, denn erstmals in der Britzer Fußballgeschichte greifen in der Saison 2018/19 Mannschaften von den G-Junioren bis zu den A-Junioren in allen Altersklassen in den Spielbetrieb ein.

„Wir sind ein Verein der kleinen Schritte. Bei uns wird kontinuierlich gearbeitet und nicht auf Teufel komm raus Mannschaften aus dem Boden gestampft“, versuchte der Britzer Nachwuchsleiter Sven Krumbach das Geheimnis der erfolgreichen Jugendarbeit im Verein zu erklären. „Und man muss auch sehen, dass sich da etwas verändert hat. Der Leistungsgedanke steht bei den jungen Spielern nicht mehr unbedingt im Vordergrund, sondern das gemeinsame Spielen mit Freunden. Dem tragen wir Rechnung, machen den Jugendlichen keinen Druck, unterstützen sie aber beim sportlichen Weiterkommen. Das ist unser Weg, der sich von vielen anderen Vereinen unterscheidet“, fügte Krumbach noch hinzu.

Aktuell spielen etwa 120 Kinder in neun unterschiedlichen Altersgruppen im Verein. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir 1996 mit einer E-Junioren-Mannschaft angefangen haben, die ich trainiert habe“, erzählte Sven Krumbach nicht ohne Stolz auf das Erreichte.

Rückblickend sammelten in der letzten Saison alle Britzer Nachwuchsmannschaften fleißig Punkte und Pokale in ihren Altersklassen. Top Ergebnisse erzielten die D1-Junioren und die B-Junioren des Vereins. Die D1 Junioren mit dem Trainerteam Thomas Hubrecht und Christian Gersdorf wurden ungeschlagen Kreismeister in der Kreisklasse Ost Staffel B und stiegen mit einem Torverhältnis von 177:11 wohl letztlich auch völlig verdient in die Kreisliga auf. Zudem wurde der Britzer D-Junior Jerome Hubrecht mit seinen 56 erzielten Treffern Torschützenkönig in der Spielklasse.

Die B-Junioren, trainiert von Sandro Spiegel und Sven Krumbach, spielten auch eine super Saison und wurden ebenfalls Staffelsieger in der Kreisliga Nord. In 15 Spielen feierten die jungen Britzer 15 Siege und schossen 81 Tore. Im Meisterschaftsfinale waren sie dann dem anderen Staffelsieger Forst Borgsdorf mit 0:3, auch verdient, unterlegen. Das Aufstiegsrecht in die Landesklasse nahmen die Britzer von sich aus nicht wahr, da man die Mannschaft im Kern als A-Junioren für die neue Saison meldet. Zusätzlich erreichten die B-Junioren das Kreispokalfinale, welches dieses Jahr in Britz stattfand. Hier traf man wieder auf Forst Borgsdorf und verlor in einem spannenden Spiel unglücklich im Elfmeterschießen.

Im Winter veranstaltete der Verein sein erstes eigenes Hallenturnier in Finowfurt. Eine sehr gelungene Veranstaltung, wie später die Teilnehmer bestätigten, welche gern als Tradition weitergeführt werden soll. Zusätzliches Highlight für den Britzer Fußball, war die Ausrichtung der Kreis-Pokalfinalspiele in allen Altersklassen. Auf zwei super gepflegten Rasenplätzen wurden in spannenden Finalspielen sechs Pokalsieger gekürt.

Ziel für die neue Saison ist es, allen Spielern in den Mannschaften genug Einsatzzeit zu geben, damit soll der Spaß an der Bewegung und eine technisch und taktische Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers gewährleistet werden. Perspektivisch ist das Ziel, die drei Großfeldmannschaften im oberen Drittel der Kreisligen zu etablieren mit der Prämisse den nächsten Schritt ins Land anzugehen.

Weiterhin versuchen die Britzer, dass jede Nachwuchsmannschaft mindestens von zwei lizenzierten Trainern betreut wird. Ausbildungen, Weiterqualifizierungen der Nachwuchstrainer werden vom Verein unterstützt, da gute Nachwuchsarbeit den Grundstein für eine Weiterentwicklung jedes Spielers und des gesamten Vereins ist.

„Ich weiß, dass wir von einigen Vereinen der Region argwöhnisch betrachtet werden. Doch ich muss dazu sagen, dass wir keine Spieler aktiv abwerben, sondern eben gute Voraussetzungen bieten. Deshalb haben wir auch solch einen guten Zulauf“, erklärte Sven Krumbach. Gerade erst hat der Verein junge Spieler ohne die eigentlich mögliche Ausbildungsentschädigung des neues Vereins ziehen lassen. „Ich denke, wenn sich alle da vielleicht mehr in die jungen Spieler hineinversetzen, dann ist dem Nachwuchsfußball der ganzen Region geholfen“, wählte Krumbach als Schlusswort.