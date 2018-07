HSG-Handballer kommen nicht in die Sporthalle

Hagen Bernard

Müllrose (MOZ) Die Handballer der HSG Schlaubetal-Odervorland treten derzeit auf der Stelle. Dabei beginnt bereits am 25. August die Saison mit dem Landespokalturnier in Dahlewitz, wo die HSG Schlaubetal zunächst auf Ligakonkurrent MBSV Belzig trifft. Doch das Training ist derzeit eingeschränkt, denn die Spieler kommen nicht in die Schlaubetalhalle. Diese ist wegen einer Grundreinigung noch bis zum 7. August geschlossen. Darüber ist der Vereinspräsident Peter Palwitz äußerst erbost. „Ich hatte schon im Januar die Verwaltung darum gebeten, die Grundreinigung mit Ferienbeginn durchzuführen. Schließlich müssen wir so nahe vor Saisonbeginn mehr Handball-Spezifisches trainieren. Seit Jahren haben wir schon dieses Theater. Dabei zahlen wir ein Schweinegeld für die Halle. Knapp 10 000 Euro kommen als Hallenmiete zusammen.“

Peter Palwitz wollte dieses Anliegen auch noch mal auf der Hauptausschusssitzung am Dienstag im Amt vorbringen. Zwar war ein Training bei den Fußballern auf dem Platz möglich, doch jetzt müsse laut Palwitz unbedingt mit dem Ball geübt werden. Hinzu kommt, dass die Schlaubetaler sich mit vier Spielern verstärkt haben und den Aufstieg in den Brandenburgliga anstreben. Da wollen sie zu Saisonbeginn sich keine unnötigen Punktverluste leisten. Ohnehin fällt den Müllrosern demnächst die Halle wegen Einschulung noch für drei weitere Tage aus. Derzeit wird dienstags und freitags ab 19.30 Uhr trainiert. Gestern beispielsweise fuhren die ambitionierten Schlaubetaler ins Fitness-Studio nach Beeskow.

Besonders ärgert sich Palwitz über die seiner Meinung nach Ungleichbehandlung der Müllroser Sportvereine. Während die Handballer einen erklecklichen Obolus für die Halle entrichten, seien die Fußballer auf der ebenfalls kommunal betriebenen Anlage am Hohenwalder Weg davon verschont. „Dass mit zweierlei Maß gemessen wird, was die Pacht beziehungsweise Miete von städtischen Anlagen anbetrifft, schreit zum Himmel. Vorschläge wurden genug gemacht.“ (hb)