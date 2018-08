Ersten Bewährungstest siegreich bestanden

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Im ersten von vier Testspielen zur Saisonvorbereitung auf die Fußball-Kreisliga Ost gelang dem Aufsteiger Eberswalder SC ein 4:1-Heimsieg gegen eine zweite Vertretung des VfB Steinhöfel, der auch in dieser Höhe in Ordnung geht.

Bei glühender Hitze benötigte der Gastgeber einige Minuten um sich auf den Gegner einzustellen. Dieser stand mit einer tiefen Viererkette und versuchte mit langen Bällen seine Stürmer zu finden, die sich jedoch in guten Händen befanden. Hohe Bälle wurden abgefangen, aber nicht immer präzise zum eigenen Mann gebracht. Dennoch erspielte sich die Heimmannschaft Feldvorteile und es gelang ein ums andere Mal, die gegnerische Hintermannschaft in Verlegenheit zu bringen. Das große Manko über die gesamte Spielzeit war heute jedoch die Chancenverwertung.

Zunächst war man zu hektisch und was auf das Tor kam, wurde Beute des sehr gut aufgelegten Gästekeepers. Dem gelang es, selbst präzise Schüsse zu parieren. Als der ESC den meisten Druck in Halbzeit eins entwickelte, gingen die Gäste in Führung. Ein eigentlich harmlos aussehender, immer länger werdender Ball gelangte in den Strafraum, Candy Müller blieb unentschlossen und wurde einfach überköpft (31. Minute). Bis zur Halbzeit drückte der ESC zwar nochmal, den Weg ins Tor fand der Ball jedoch nicht.

Nach kurzem Verschnaufen ging es dann ähnlich weiter und es schien nur eine Frage der Zeit bis zum Ausgleich. Der fiel dann in der 51. Minute, Max Voigt wurde über links frei gespielt und konnte aus kurzer Entfernung einschießen. Die Führung folgte dann wenige Minuten später, nach guter Ecke konnte Andreas Berndt per Kopf verwandeln. Da war nicht nur das Spiel gedreht, die Moral der Gäste schien auch gebrochen. Hinzu kam, dass der ESC jetzt konsequent das gesamte Spielfeld nutzte und auch über die wesentlich besseren Kraftreserven verfügte. Selbst zahlreiche Wechsel im Spiel führten zu keinem Bruch und jeder Eberswalder zeigte den notwendigen Einsatz. Zweimal noch konnte der ESC bis zum Abpfiff jubeln.

Ungezählt blieben die erspielten, aber einfach nicht genutzten Chancen. Da besteht auf alle Fälle noch Handlungsbedarf, auch beim Stellungsspiel in der Abwehr und dem gedankenschnellen Umkehrspiel gibt es noch Reserven. Aber bis zum Saisonbeginn gibt es noch einige Einheiten und Vorbereitungsspiele, in denen man dies in Angriff nehmen kann. „In der Vorbereitung zählt bei mir nicht das Ergebnis, sondern ich möchte eine ordentliche Leistung sehen. Und ich denke, dass es für den Anfang heute eine ganz ansprechende Vorstellung war. Sicherlich gibt es noch Kanten und Ecken, aber um die auszubügeln, dafür ist die Saisonvorbereitung ja da“, resümierte ESC-Trainer Michael Jendrzeyewski.

Schon am Mittwoch folgt das nächste Testspiel und da wartet mit der Ersten von Fortuna Britz eine echte Bewährungsprobe auf das Team.(esc/dl)