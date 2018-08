Neue Technik für die Pistolenschützen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wennam Sonnabend im Schießsportzentrum die Schützen in den Wettbewerben um den Landesseniorenpokal Gewehr/Pistole wetteifern, steht ihnen die neueste Elektronik zur Verfügung. Hier ist vor Kurzem groß investiert worden.

Die bisherige Technik in der Luftdruckhalle mit ihren 42 Bahnen für 10-m-Wettbewerbe mit Luftpistole und -gewehr stammte aus dem Jahr 2005. „Vergleichen Sie mal einen Laptop von damals mit einem aus diesem Jahr. So ähnlich ist das mit der Elektronik für die Luftdruckwaffen-Wettbewerbe“, verdeutlicht Manfred Kurzer, Objektleiter des Schießsportzentrums nahe der Autobahn an der Eisenhüttenstädter Chaussee, die große Veränderung nach der Investition. Die alte Technik sei auch immer wieder ausgefallen. Jetzt kann die Ergebnisermittlung noch individueller auf die verschiedenen Wettbewerbe eingestellt werden, zum Beispiel hinsichtlich der Treffererkennung.

Integriert in die neue Anlage wurden rote und grüne Ampeln, die dem Schützen besser signalisieren, wie lange er seine Versuche noch abgeben darf. Ist die Versuchszeit abgelaufen, werden Schüsse nicht mehr gewertet. Künftig sind auch in der Luftdruckhalle Wettbewerbe wie beim Präzisions- und Sportschießen auf einer 25-m-Bahn möglich.

Erstmals war die neue Technik zu den Landesmeisterschaften Luftpistole-/Gewehr der Schüler am letzten Juni-Wochenende eingesetzt worden. Erfolgreich. Jetzt folgen beim Seniorenpokal zum ersten Mal die Erwachsenen. Am Sonnabend stehen sieben Wettbewerbe an, zwei mit Luftgewehr und -pistole sowie ebenfalls zwei mit Auflage und als Mix-Wertung. Daneben ermitteln die Seniorenschützen mit der Sportpistole Auflage/25 m beim Präzisionsschießen ihre Besten sowie am Kleinkaliberstand die Schützen mit dem KK-Gewehr und -sportgewehr. Die Wettbewerbe beginnen um 9 Uhr und dauern bis zum Nachmittag. Gemeldet haben unter anderem Vereine aus Briesen, Bernau, Glienicke, Potsdam, Senftenberg, Wandlitz und Frankfurt.

Im August und September werden unter anderem noch die Vorderladerschützen mit ihren altertümlichen Sportgeräten Wettbewerbe austragen.

Während die Investitionen am Standort Eisenhüttenstädter Chaussee beendet sind, sind sie am Olympiastützpunkt an der Stendaler Straße in vollem Gange. Der Schießstand neben der Oderlandhalle wurde in den 1970ern errichtet und genügt den aktuellen Trainings- und Wettkampfbedingungen schon längst nicht mehr. Der Kleinkaliberschießstand wird mit Hilfe von Landesinvestitionsmitteln für 700 000 Euro energetisch saniert. Aus der alten Luftdruck-Schießhalle werden derzeit die Innenausbauten entfernt, die Halle dann weggerissen und für 1,25 Millionen Euro, ebenfalls mit Landeshilfe, eine neue errichtet. „Die Halle bietet den Sportschülern dann optimale Trainingsbedingungen“, blickt Manfred Kurzer in die nahe Zukunft.