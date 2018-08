Saarower gewinnen beim VfB Steinhöfel

Roland Hanke

Steinhöfel (MOZ) In Vorbereitung der neuen Fußball-Saison empfing Ostbrandenburgligist VfB Steinhöfel die Gäste von Preußen Bad Saarow, die das Testspiel mit 5:2 (1:0) gewannen. Beim Sieger aus der Landesklasse Ost kamenunter anderem sechs A-Junioren zum Einsatz, die erst heute ihren Trainingsauftakt bestreiten. „Wir haben alle 20 Minuten gewechselt, die Jungs haben sich gutintegriert“, sagte Saarows Teammanager Detlef Schulz.

Die Führung hatte JannikRottenberg mit einem 20-Meter-Flachschuss ins Eck besorgt. Nach der Pause kam der VfB durch Eric Strehl zum Ausgleich. Danach schlug die Stunde der Saarower Stürmer-Neuzugänge. Erst erzielte Tom Herrmann – kam von den eigenen A-Junioren – zwei Tore zum 3:1, in der Schlussphase tat es ihm Koray Buley (Rückkehrer vom Storkower SC) nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Gast-geber durch Mihai Daniel Batincu gleich, traf doppelt zum 5:2-Endstand.

Am Sonnabend steht für die Preußen der nächste Test an: Ab 14 Uhr gastieren sie beim Nord-Landesligisten Angermünder FC. Die geplante Partie gegen dessen Liga-Rivalen SV Babels-berg II war ausgefallen, da die Filmstädter nicht genügend Spieler zur Verfügung hatten. Der VfB Steinhöfel trifft am Sonnabend derweil bereits um 10 Uhr auf den MSV Rüdersdorf aus der Kreisklasse Mitte. (RH)