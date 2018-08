Kleiner Verein bietet bunten Mix

Carola Voigt

Schapow (MOZ) Einen kleinen, aber gelungenen Mix aus Nachwuchswettbewerben, Springreiten und Rahmenprogramm bot der RFV Schapow bei seiner 22. Turnier-Auflage. Fast 90 Reiter-Pferd-Paare hatten gemeldet.

Gut 600 Zuschauer verfolgten die teils sehr umfangreich besetzten Prüfungen, aber keine weckte so starkes Interesse wie der Führzügelwettbwerb der sieben kleinen Reiter zwischen vier und zehn Jahren. Wie stolz da ein Johann Bollmann auf „Larino“ in Begleitung von Vater Jörn sein Können präsentierte. Er wurde von den Punktrichtern am höchsten bewertet (7,5) und erhielt die goldene Schleife. Aber auch Ben Beer (Schmarsow/7,2), Helene Schröter (7,0), ihr Bruder Hubertus Schröter (beide Holzendorf/6,8) sowie Julien Kwoczalla, Luna Bock und Charlotte Fehr (Pasewalk/alle 6,5) gaben ihr Bestes und wurden belohnt.

In den fünf Springprüfungen gab es drei Holzendorfer Siege. Thomas Schröter gewann auf „Messil“ in der Springpferdeprüfung Kl. A* (7,2) vor Jörn Bollmann (RFV Schapow/6,8) und wurde nochmal Dritter auf „Mero“ (6,7). Auch in der Springprüfung Kl M* mit Stechen siegte Thomas Schröter fehlerfrei auf „Chaccolisto“ in 44,89 s.

In einer Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** setzte sich Catharina Hebrock vom RSV Schönwerder auf Concorde an die Spitze. Danila Schröter aus Holzendorf wurde Zweite gefolgt von Mandy Hüsemann (Bornmühle). Das Rennen in der Springprüfung Kl. L machte Rene Hackbarth aus Holzendorf (55,40 s). Er verwies Vereinskollegin Danila Schröter auf Platz 2 (57,19 s). Die Bronzeschleife nahm Frank Polzin mit nach Woldegk. Erstaunlich: Alle zehn Starter dieses Wettbewerbs hatten Null-Fehler-Ritte dargeboten!

Cindy Plöntzke vom RVF Steindamm Storkow kam im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit auf den ersten und dritten Platz. Sophie Kühndel vom PSV Pinnow holte sich auf „Pretty Pretoria“ die Silberschleife.

Großen Spaß hatten Aktive und Zuschauer beim Wettbewerb Jump & Drive. Fünf Zweier-Teams hatten gemeldet. Ein Reiter musste zunächst einen Spring-Parcours meistern, gab sein Pferd ab und lief in Richtung eines Pkw Trabant, der schon mit qualmendem Auspuff auf den Einstieg seines Partners lauerte. Der musste jedoch noch ein Hindernis überspringen. Sobald der Reiter im Trabi saß, fuhr sein Mitstreiter im „Affenzahn“ durch den Kegelwald – möglichst ohne dass die auf den Spitzen liegenden Kartoffeln herunterfielen. Beim vierten Duo gab der Trabant leider seinen Geist auf. Den Sieg feierten Jörn Bollmann und Trabi-Pilot Tobias Kersten.

Nebenher amüsierten sich Erwachsene und Kinder auf der Festwiese. Der Renner waren die „Galoppos“ von Schausteller Joachim Renner aus Eberswalde. Die plüschigen Ponys sind mechanische Spielzeuge ohne jegliche Elektrik. Die Kinder müssen sich selbst anstrengen, damit sich die Ponys auf Inlinerollen fortbewegen. Das machte den Kleinen großen Spaß. Kinder konnten auch mit Quads über die Wiese heizen oder auf „echten“ Pferden reiten, sich schminken lassen oder beim Malwettbewerb mitmachen. Verkaufsstände luden zum Stöbern und Schlemmen ein.

„Für unseren kleinen Verein war das Turnier wieder eine große Herausforderung. Dass wir es ausrichten können, ist den zahlreichen Helfern und Sponsoren zu verdanken“, sagte Jörn Bollmann, der die Fäden beim RFV Schapow zusammenhält.