Gorgast bleibt beliebte Adresse im Turnierkalender

Edgar Nemschok

(MOZ) Gorgast. Eines der beliebtesten Turniere der lokalen Pferde-Sportszene ist das in Gorgast. Bereits zum 21. Mal wurden die Springtage ausgetragen, die der Pferdesportverein Oderland aus Gorgast ausrichtet. Was macht das Turnier so beliebt? Zum Beispiel, dass auch bei den gegenwärtig sehr hohen Temperaturen im Park von Gorgast durch die vielen schattigen Plätze ganz annehmbare Bedingungen für Pferde, Sportler und Besucher herrschen.

„Trotzdem musste am Rande des Turniers einiges getan werden, damit der Platz auch an allen drei Turniertagen in einem guten Zustand bleibt“, berichtet der Vorsitzende der PSV Oderland, Erik Schubert. „Zum Glück hatten wir auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Helfer. Dazu gehörte Tim Thieme, der wirklich gute Arbeit leistete. Vor allem nach den jeweiligen Turniertagen war er noch lange mit dem Traktor unterwegs, um den Platz mit Wasser zu präparieren. Unser Dank gilt auch Volker Wendland von der Landwirtschaftsgesellschaft Gorgast mbH, der die Technik für unser Turnier spendierte.“

Sportlich gab es durchaus ansprechende Leistungen. Mann des Turniers wurde Uwe Nordt von der Reit- und FahrSG Strausberg. Die Kreismeisterschaft ist die Summe aus mehreren Springprüfungen. Nordt holte sich den Titel vor Philipp Lyck-John und Wolfgang Piehl, die beide für das Reitsportzentrum Waldesruh an den Start gingen.

Großes Lob gab es von den Reitern für Anne Brettschneider. Die junge Frau aus Leipzig ging mit großer Aufregung in das Turnier, denn sie hat noch nicht lange die Lizenz als Parcourschef in der Tasche. „Ich habe sie beobachtet und kann sagen, sie hat das wirklich gut gemacht“, sagte Schubert, der selbst als Parcousbauer auf den Plätzen der Region unterwegs ist. „Die Umläufe waren sehr flüssig und mit klaren Linien gesteckt und schon jetzt kann man bei ihr auch eine eigene Handschrift erkennen. Ich freue mich, dass ihr Einstand so gut geklappt hat.“

Für Schubert war ihre Einladung ein zusätzlicher Gewinn, konnte er doch beim eigenen Turnier selbst an den Start gehen. Beim beliebten Kostüm-Stafettenspringen wurde er mit seinem Partner Martin Jurisch Zweiter hinter den Münchehofern Carsten Börner/Emily Grubitz, die als Cowboy und Indianer antraten. (en)