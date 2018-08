Lieber boxen als stechen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Während die Verhandlungen um einen lukrativen Titelkampf noch nicht zum Abschluss gekommen sind, steht für den Eisenhüttenstädter Profiboxer René Hübner bereits der nächste Box-Auftritt fest. Der 67. der unabhängigen Weltrangliste im Cruisergewicht ist für die Fritz-Sdunek-Gedenkbox-Gala am 8. September nach Zinnowitz eingeladen worden.

Der langjährige Trainer der Klitschko-Brüder war im Dezember 2014 gestorben. Anfang des Jahres ist der Hallenkomplex der Zinnowitzer Sportschule nach ihm benannt worden. „Das passt gut in die Vorbereitung auf einen großen Kampf im Herbst. Der Kampf geht über sechs oder acht Runden, der Gegner steht noch nicht fest“, erklärt Hübner.

Der 42-jährige Eisenhüttenstädter René Hübner hatte sich im Mai in der ausverkauften Inselhalle mit einem K.o.-Sieg den GBC-Weltmeistergürtel gegen den Ungarn Balasz Horvath geholt. Das war Hübners letzter großer Auftritt vor dem einheimischen Publikum. Nun sollen zwei, drei lukrative Kämpfe folgen, um im Zenit der mittlerweile seit 17 Jahren währenden Profi-Laufbahn zum einen auch national ins Rampenlicht zu rücken und zum anderen auch noch mal ordentlich abzukassieren.

Die Hausaufgaben sind erledigt. Hübner hatte mit Hilfe einiger Sponsoren wieder einen Titelkampf nach Eisenhüttenstadt geholt und sich damit einige Weltranglistenpunkte gesichert. Zwar wäre er damit für viele ein lukrativer Gegner, doch um bei einem Kampf mit ihm auch für die Weltrangliste und damit lukrative Angebote Nutzen zu ziehen, muss man den Vergleich auch gewinnen. Doch in dieser Hinsicht ist Hübner vielen Assen ein unsicherer Kantonist. So hatte auch die deutsche Nummer Eins Firat Arslan abgesagt. Nicht nur Außenstehende lobten wiederholt zuletzt seine Fitness. „Im Sparring bin ich besser als viele Jüngere. Das spricht sich herum“, erklärt der Mitvierziger. Zwar habe es auch schon Angebote gegeben, für ein erkleckliches Salär nach einer bestimmten Runde zu Boden zu gehen, doch darauf will sich Hübner nicht einlassen. „Als mir solch ein Vorschlag unterbreitet wurde, habe ich gesagt, dann geht doch lieber Federball spielen. Da habe ich in der Vergangenheit meinen Mund wohl einige Male zu groß aufgemacht, in der Szene ist man da nachtragend. Entweder riskieren die Guten keinen Kampf mit mir oder ich kann sie für einen Heimkampf nicht bezahlen. Doch freiwillig verliere ich nicht.“

Derzeit verhandelt Hübner mit seinem Management noch um einen Titel-Kampf für einen der fünf größten Verbände. Da er nicht das Geld dafür aufbringen kann, um solch einen Vergleich in die lediglich tausend Zuschauer fassende Eisenhüttenstädter Inselhalle zu holen, muss er zwangsläufig auswärts Farbe bekennen. Doch traditionell hängen für einen Auswärtigen die Trauben höher als für denjenigen, der beim Verband zahlt. So klingt Hübners Ziel ambitioniert: „Zwei, drei große Kämpfe möchte ich noch bestreiten und davon einen gewinnen.“

Immerhin hängt beim Eisenhüttenstädter das Wohl und Wehe nicht mehr ausschließlich vom Boxen ab. Sein Outfit-Tattoo-Studio am Kino in der Eisenhüttenstädter Werkstraße ist gut frequentiert. Hübner, der als Nachwuchstrainer bereits Eisenhüttenstädter Athleten zur Landesmeisterschaft und zum Deutschen Meistertitel geführt hat, organisiert zum 29. September eine Spendenaktion. „Tätowieren für krebskranke Kinder“, heißt dann das Motto. Speziell sollen die „Löwenkinder“ aus Frankfurt unterstützt werden. „Das wird am Tattoostudio ein kleines Kinderfest mit Hüpfburg und dergleichen. Per Facebook haben wir dafür schon sehr viel Resonanz. Von uns werden drei tätowieren, dazu haben bereits zwei weitere Tätowierer spontan zugesagt.“ Allerdings werden die Hübner-Fans ihren Meister mit der Nadel auf der Haut Anderer nicht erleben. „Das kann ich nicht. Dafür fehlt mir die ruhige Hand“, erklärt der Inhaber von Outfit-Tattoo. (hb)