Training auf der Baustelle

Kai Beißer

Grünheide (MOZ) Noch viereinhalb Wochen sind es bis zum Start der Handballsaison in der Oberliga Ostsee-Spree. Der Grünheider SV, zuletzt Tabellenzwölfter, steckt mitten in der Vorbereitung. Heute gibt es ein Testspiel beim Oranienburger HC.

Laute Rufe dringen aus der Löcknitzhalle. Dann das Quietschen der Schuhsohlen auf dem Kunststoffboden, und das typische Geräusch, wenn der mit Haftkleber übersäte Ball aufsetzt. Plötzlich unterbricht ein lautes„Stopp“ das Geschehen, die durchgeschwitzten Akteure verharren und verfolgen die Worte des Mannes mit der Brille, der seine Anweisungen gestenreich untermalt.

Ein bisschen sieht es beim Training der Oberliga-Handballer des Grünheider SV aus wie auf einer Baustelle. Und eine solche ist es auch. Die Dachbinder der mittlerweile 16 Jahre alten Halle werden nämlich einer Sanierung unterzogen, müssen neu versiegelt werden. Deshalb kann der Oberligist immer nur eine Hallenhälfte bespielen.

Das reicht allerdings auch völlig aus für das Üben von Angriff- und Abwehr-Situationen im Drei gegen Drei oder Vier gegen Vier. Immer wieder kreuzen Toni Büttner, Sebastian Ackermann und Clemens Wetzel, lassen sie den Ball zirkulieren, bis einer von ihnen zum Abschluss kommt. Oder eben auch nicht. Akribisch beobachtet Frank Morawetz das Geschehen, greift korrigierend ein, erläutert, warum der Laufweg falsch war, der Wurf nicht zustande gekommen ist. Aber der 57-jährige Trainer spendet auch lautstarken Szenenapplaus, wenn das Geübte so klappt, wie er sich das vorgestellt hat.

„Es ziehen alle mit, keiner lässt sich hängen, im Gegenteil.“Morawetz ist voll des Lobes über das Trainingsengagement der Mannschaft. Das hatte er aber auch nicht anders erwartet. „Es ist ein kleiner, aber feiner Kader, alles gute Jungs“, sagt der Berliner über die zwölfköpfige Truppe, zu der nur drei Neuzugänge gehören. Ebenso wie sein Trainer-Kollege Dirk Köhler (50), der sich gerade noch mal in einen kurzen Urlaub verabschiedet hat, kennt er alle Spieler – als Gegner. Durchaus von unterschied-lichen Vereinen. Wie auch das neue Duo auf der Grünheider Bank, das von Narva Berlin kam, schon bei etlichen Handball-Mannschaften in der Hauptstadt und dem Umland Staub gewischt hat. „Und über die Oberliga sind wir natürlich immer gut informiert gewesen.“

Nun wollen sie es also selbst noch mal in der 4. Liga wissen. „Die Motivation ist, hier etwas aufzubauen, was Bestand hat, das Potenzial, das der Verein hat, zielgerichtet einzusetzen.“ Morawetz lobt sowohl die finanziellen und infrastrukturellen Bedin-gungen an der Löcknitz als auch die tollen Fans. „Denen wollen wir attraktive Spiele liefern.“

Zuletzt kämpfte der GSV gegen den Abstieg. Der neue Trainer ist aber optimistisch: „Ich richte den Blick schon nach vorne. Wirwollen möglichst gar nicht erst unten rein rutschen, und nach oben hin ist alles erlaubt ...“

Die Vorbereitung auf dieneue Saison hat schon vor fünf Wochen begonnen. In ersterLinie geht es darum, dass das Team zusammenwächst. Oder, wie es Frank Morawetz ausdrückt: „Wir bauen den Keller, auf dem alles andere fußt.“ Wenn er den einen Spielzug immer und immer wieder üben lässt, Tempo- und Rhythmuswechsel anmahnt, kritisiert, korrigiert, lobt, dannist die Mannschaft, um im Bild zu bleiben, aber schon im Erdgeschoss angekommen. „Die Spieler müssen ein Grundverständnis dafür entwickeln, warum wir etwas genau so machen und warum es uns zum Erfolg führen soll und wird“, philosophiert der erfahrene Trainer.

Er und Köhler haben der Grünheider Truppe ein hartes Programm auferlegt. So ist in dieser Woche dreimal Training anberaumt, dazu gibt es heute Abend ein Testspiel bei Drittligist Oranienburger HC. So geht es weiter, es folgen zudem Turnierteilnahmen in Neubrandenburg und Hoyerswerda, ehe die Saison am 25. August mit der 1. Runde im Landespokal – der GSV trifft auf den 1. SV Eberswalde und Gastgeber Templiner SV Lok – sowie dem Oberliga-Punktspiel-Auftakt am 1. September beim Vorjahresvize Stralsunder HV beginnt.

Aber bis dahin wird in der Löcknitzhalle noch viel Schweiß fließen und Kleber an den Bällen haften ...