Kommunales Wohnhaus wächst empor

Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Sie sind mitten im Rohbau. Die Mitarbeiter der Herzberger Firma OM-Bau mauern Stein auf Stein das neue Wohnhaus hoch, das die Gemeinde Gosen-Neu Zittau auf dem Grundstück hinter der ehemaligen Neuapostolischen Kirche an der Berliner Straße in Neu Zittau errichten lässt. Am Dienstag ging es einen großen Schritt voran: Die Decken fürs zweite Stockwerk wurden aufs Dach gehievt.

Neun kommunale Wohnungen sollen dort entstehen. Es ist das größte Investitionsprojekt der Gemeinde in diesem und im Folgejahr. 1,3 Millionen Euro stehen dafür insgesamt im Haushalt. Die Fertigstellung wird erst im nächsten Jahr erwartet. „Wichtig ist, dass vor dem Winter das Dach dicht wird“, sagt Amtsdirektor Joachim Schröder.

Am Dienstag bringen insgesamt neun Mitarbeiter der Firma die vorgefertigten Decken auf das zweite Stockwerk. Rund eine Tonne wiegt ein solches Ungetüm aus Beton und Stahlbewehrung, sagt Matthias Otto. Wobei die einzelnen Platten unterschiedlich groß sind. Otto steht auf der Ladefläche eines Tiefladers und befestigt Schäkel an den Bewehrungen, so dass der Kranfahrer, der sich in der hintersten Ecke des Grundstücks aufgestellt hat, die Platte anheben und auf die Wände setzen kann. Oben stehen Ottos Kollegen und justieren die Position der Deckenplatten.

In den Wochen vor der schweren Lieferung sind die Arbeiter in der Regel zu dritt auf der Baustelle. Die Firma hat den Auftrag für den Rohbau sowie für den Putz, sagt Vorarbeiter Steffen Wulff. Das Haus, das je drei Zwei-, Drei- und Vier-Raum Wohnungen haben soll, wird insgesamt dreigeschossig. Auch neun Stellplätze sollen entstehen. Die Gemeinde hatte für das Projekt eigens einen Bebauungsplan aufstellen müssen. Wie hoch die Kosten am Ende ausfallen werden, stehe noch nicht fest, sagt Bürgermeister Thomas Schwedowski. Die weiteren Gewerke müssten noch vergeben werden. Schon lange haben sich viele Mietinteressenten gemeldet.