Erfolgreiche Nisthilfe für ein Geschwader von Mauerseglern

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Bei Naturschützer Olaf Rochlitz herrscht derzeit große Freude über 13-fachen Nachwuchs. Der pensionierte PCK-Mitarbeiter hat an seinem Haus am Ortseingang zahlreiche Nistkästen angebracht, unter anderem für Mauersegler. Die ersten bereits 2011. In diesem Jahr piepste es nur so aus den selbst gebauten Quartieren, die der Naturfreund in fünf Metern Höhe unter dem Dachüberstand eines Hauses angebracht hat. In den Nistkästen fand er jedes Jahr mehr junge Mauersegler.

„Zuerst hatte ich versucht, die Vögel durch das Abspielen von Stimmen anzulocken. Das ist eine Methode, die in der einschlägigen Literatur als Erfolg versprechend beschrieben ist. Tatsächlich wurden die Nistkästen nach und nach von Brutpaaren bezogen“, erinnert sich Rochlitz.

Inzwischen finden sich die Mauersegler nach der Rückkehr aus ihren Überwinterungsgebieten von selbst am Haus von Familie Rochlitz ein. In diesem Jahr hat der Ornithologe Joachim Sadlik, eigentlich bekannt als Experte für den seltenen Wachtelkönig, 13 junge Mauersegler aus den Nistkästen beringt. Dabei gelingt es manchmal sogar, Altvögel zu greifen. Diese werden dann vermessen und gewogen und ebenfalls beringt. Olaf Rochlitz und Joachim Sadlik stießen diesmal auf einen alten Bekannten. Ein Altvogel, der schon im dritten Jahr nacheinander im selben Nistkasten gebrütet hat. Der Mauersegler hatte einen Ring am Bein, den Joachim Sadlik vor drei Jahren angebracht hatte.

Mauersegler können also auch an Eigenheimen erfolgreich angesiedelt werden. Menschen wie Olaf Rochlitz leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Der Naturschützer bietet auch anderen interessierten Schwedtern, die etwas für Mauersegler tun möchten, an, beim Bau der Nistkästen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

In Schwedt gibt es nach Einschätzung des Nabu noch einen guten Bestand an Mauerseglern, auch deshalb, weil die beiden großen Wohnungsunternehmen bereit waren, in den Drempeln oder neuen Wärmeschutzfassaden vieler Mehrgeschosser Nisthilfen vorzusehen. Das hat den Abriss vieler Gebäude, die auch von Mauerseglern zum Nisten genutzt wurden, kompensieren können. Rotraut Gille vom Nabu Schwedt wirbt dafür, dass Eigenheimbauer Nisthilfen vorsehen. „Generell ist der Bestand aller Vögel durch den enormen Insektenmangel gefährdet. Auch Brutplätze werden rar, wenn immer mehr Hauseigentümer Vorkehrungen zur Abwehr von Vögeln treffen. Dabei sind Mauersegler sehr reinlich, tragen ihren Kot fort, anders als Schwalben, mit denen sie leicht verwechselt werden“, so Frau Gille.