Einsatz für den Erhalt der Schöpfung

Ingo Mikat

Wulkow Die ev. Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus hat in diesem Jahr im Rahmen des „Folk am Speicher“ erstmals ein Umweltforum organisiert. Unter dem Motto „Meine Welt+Deine Welt=Unsere Welt“ haben sich Christen und Gäste in der Wulkower Dorfkirche über die Erhaltung der Natur als Auftrag Gottes ausgetauscht.

Nach der Begrüßung durch Reinhard Richter, Leiter der Umwelt AG der Kirchengemeinde, hielt der Leiter des Umweltbüros des Kirchenbezirks, Hans Georg Baaske, einen Einführungsvortrag. Er stellte den Teilnehmern drei Fragen: „Meinen Sie, dass es Ihnen besser geht als Ihren Großeltern?“ Eine große Mehrheit sagte Ja. Dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird, glaubte indes fast niemand. Dass diese Entwicklung gut ist, fand kein einziger. Das Fazit des Referenten: „So sieht es also mit der Nachhaltigkeit aus, die gegenwärtig gelebt wird.“

Alle wüssten von drohenden Umweltkatastrophen, dem Klimawandel, der Endlichkeit von Boden und Rohstoffen, Hunger in Teilen der Welt – aber kaum jemand ändere deshalb sein Handeln. Das zeige sich in Brandenburg besonders deutlich an der weiteren Braunkohleförderung. Allen sei klar, wie schädlich die Braunkohleverstromung ist, aber mit immer neuen Horrorszenarien werde aus rein ökonomischen Gründen Stimmung gegen ihr Ende gemacht.

Leider greife der in jüngster Zeit auch von Unternehmen benutzte Begriff der Nachhaltigkeit gesellschaftlich zu kurz, weil er Handeln zum Erhalt der Natur nur aus dem Blickwinkel einer längeren Nutzung ihrer Ressourcen sehe. Dabei gehe es um die Erhaltung der Schöpfung, unabhängig von ihrer ökonomischen Verwertbarkeit. Christen hätten den Auftrag, sich aktiv für Gottes Schöpfung einzusetzen, so der Referent. Jeder Einzelne könne, beginnend mit seinen Kaufentscheidungen und verändertem Konsumverhalten, aber auch durch gezielte Anlage seiner Spargroschen versuchen, die Wirtschaft zum Umdenken zu bewegen, meinte Baaske.

Im weiteren Verlauf des Forums stellten Mitglieder der Kirchengemeinde ihre Anstrengungen zum Erhalt des Siegels „Faire Gemeinschaft“ vor, mit dem sie im Vorjahr durch die Landeskirche ausgezeichnet wurde. Fazit: Zum solidarischen und nachhaltigen Handeln der Christen gehört auch ein nachhaltigeres Wirtschaften mit Kircheneigentum. Es folgten Erfahrungsberichte von Vertretern des Frankfurter Weltladens des Vereins „Puerto Alegre“, des Wulkower Ökospeichervereins und von regionalen Mitgliedern des Verbundes der Solidarischen Landwirtschaft.