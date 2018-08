Mehrere Tausend Haushalte für Stunden ohne Strom

Julia Lehmann

Eberswalde/Eichhorst (MOZ) Ein Eichhorster hatte am Montagnachmittag bei der Märkischen Oderzeitung Alarm geschlagen. Seit gut 11 Uhr sei das kleine Schorfheide-Dorf tot. Der Strom ist weg. Gegen 16.30 Uhr informierte dann auch der Stromversorger E.dis per E-Mail über „Störungen“, die fast zeitgleich an drei Stellen aufgetreten waren. Neben Eichhorst waren auch Finowfurt und Lichterfelde betroffen. E.dis spricht von mehreren Tausend betroffenen Kunden.

Einsatzkräfte hätten sich sogleich auf die Suche nach der Ursache begeben. In allen drei Fällen waren Kabelfehler der Grund. Einer war auf der Mittelspannungsleitung aus dem Umspannwerk Finow in Richtung Mischfutterwerk zu verorten. Hier hatten zwei Trafos keine Spannung. Kurz nach 13 Uhr soll der Fehler behoben worden sein, Kunden hatten wieder Strom. Eine weitere Störung gab es auf der Leitung von Eberswalde-Finow in Richtung Schaltstation Finowfurt. Hier waren gleich 53 Trafos ausgefallen. Gegen 14.30 Uhr soll der Fehler behoben gewesen sein. Ein dritter Ausfall ereignete sich auf dem Kabel zwischen Finowfurt und Eichhorst. Auffällig ist, dass alle drei Fehler fast zeitgleich aufgetreten waren.

Eine derartige Fehlerhäufung in so engem Umkreis trete selten auf, sagt E.dis-Sprecher Horst Jordan. Wodurch die Kabelschäden entstanden sind, werde man nicht mit Sicherheit nachweisen können. Untersuchungen laufen aber. Möglich seien Beschädigungen, die bei Tiefbauarbeiten entstanden sein könnten.

Viele Privathaushalte dürften tauende Kühl- und Gefrierschränke vorgefunden haben. Die Stromversorgung der Telefonmasten war ebenfalls unterbrochen. Der Schleusenbetrieb wurde eingestellt. Besonders die Gastronomie ächzte unter der Situation, die sie in der Hochsaison traf. „Schon wieder“, hieß es etwa aus Eichhorst. Hier betreibt Bettina Jung die Gaststätte „Zum Wisent“ seit einem Jahr. Für sie ist das in dieser Zeit bereits der dritte Stromausfall. „Der längste dauerte 12 Stunden“, sagt sie. Nicht nur, dass Ware verdirbt, gut 25 Gäste musste Bettina Jung wegschicken. Zudem gab es keinen Handyempfang mehr. Es sei auffallend, wie häufig man in der Schorfheide von Stromausfällen betroffen sei. Dass Eichhorst besonders gefährdet sei, dazu habe man „keine Erkenntnisse“, so Jordan.

Jungs Einschätzung nach seien ihr gut 15 Euro pro Person durch die Lappen gegangen. Erst gegen 17.30 Uhr kehrte der Strom zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte Michael Marosky schon aufgegeben. Sein Eis war da schon längst nicht mehr genießbar. Gut 50 Kilogramm, so schätzt der Inhaber der Eichhorster „Eiszeit“, habe er wegschmeißen müssen. Besonders schlimm seien die geprellten Gäste. Eis verkaufen ohne Strom? Unmöglich, meint Michael Marosky.