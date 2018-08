Lesekreis trifft sich demnächst im Garten

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Urlaubszeit ist Lesezeit, heißt es. Nur spiegelt sich das nicht in den Besucherzahlen der Wriezener Stadtbibliothek wieder. Registrierte Nutzer können sich Bücher und andere Medien aber auch online ausleihen.

„Die Sommerferien machen sich schon bemerkbar“, sagt Maritta Stiller, Bibliothekarin der Wriezener Stadtbibliothek. Dann kommen aber nicht etwa mehr Besucher in die Räume der Einrichtung im Erdgeschoss des Hauses in der Hospitalstraße 38, sondern weniger. Dabei unterbreitet auch der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Oderbruch in dem Gebäude wieder vielfältige Ferienangebote für Kinder und Jugendliche. Dennoch gelten der Sommer und die Urlaubszeit als Lesezeit.

Maritta Stiller hat, so erzählt sie, gerade mit Robert Seethalers neuestem Roman „Das Feld“ angefangen. Ausgeliehen hat sie es sich über die Online-Bibliothek Märkisch-Oderland. Noch sei sie aber erst am Anfang, sagt die Bibliothekarin. Doch schon jetzt sei klar, dass sie das Buch auch für ihre Einrichtung kaufen wird. Seethalers Bestseller „Ein ganzes Leben“ von 2014 steht bereits in einem der Regale, wenn es nicht gerade ausgeliehen ist. „Das empfehle ich gern“, sagt Maritta Stiller und zeigt sich ebenfalls von der Bühnenfassung von Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern beeindruckt, die sie im Frühjahr in deren nahegelegenem Theater am Rand in Zollbrücke gesehen hat. Besonders angetan sei sie dabei vom gesprochenen Wort. „Ich staune auch immer wieder, wenn die Berliner Märchentage bei uns zu Gast sind und wie viel die Erzähler dabei im Kopf haben.“

Dann kommt sie noch einmal auf die Online-Bibliothek Märkisch-Oderland zurück, die im Internet unter www.onleihe.de/mol zu finden ist. Neben eBooks könnten dort auch Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften und Filme ausgeliehen werden. Voraussetzung sei, dass Interessierte bereits Bibliotheksbenutzer sind und ihre Gebühr entrichtet haben. In Wriezen sind das pro Jahr zwölf Euro für einen Erwachsenen und sechs Euro für ein Kind. Mit der Benutzernummer könne man sich dann im Internet anmelden. „Was man benötigt, ist dort auch gut beschrieben“, wirbt Maritta Stiller, die auf zurzeit 161 Leser in der Stadtbibliothek verweisen kann. Die Teilnahme an der Online-Bibliothek werde über das Budget der Stadtbibliothek finanziert. Auch für Neuanschaffungen sei in diesem Jahr noch Geld da. „Ich entscheide nach Bestsellerlisten, aber auch nach Empfehlungen der Leser“, erläutert sie.

53 seien unter zwölf Jahre alt, 48 über 60 Jahre. Letztere würden bei ihrer Auswahl vor allem auch auf die Schriftgröße und die Seitenzahl achten. „Dicke, schwere Wälzer mögen sie meist nicht.“ Krimis, Unterhaltung, historische Stoffe seien am meisten gefragt. Nur bei Fortsetzungen mache sie doch immer wieder die Erfahrung, dass meist der erste Teil auch der beste bleibt. Stammleser würden inzwischen auch zur Märkischen Oderzeitung greifen. Die Kosten des Abonnements trägt Marco Büchel, Landtagsabgeordneter der Linken aus Bad Freienwalde. Bei Bücherspenden sei wichtig, dass es sich um aktuelle Literatur handelt.

Während Maritta Stiller jetzt auch mal Urlaub macht, wird sie in bewährter Weise von Gisela Diefenbacher vertreten, die zumindest an den Freitagen die Bibliothek ehrenamtlich öffnen wird. Beide Frauen haben im Herbst 2015 auch den Lesekreis ins Leben gerufen. Dabei dreht es sich beim nächsten Mal um Märchen. „Wer da an die Gebrüder Grimm denkt, ist verkehrt“, erklärt Gisela Diefenbacher, die am 8. August auch die Gastgeberin sein und den Nachmittag gemeinsam mit Monika Blum wenn möglich im Garten gestalten wird. „Wir lassen uns immer etwas Besonderes einfallen.“ Und was liest Gisela Diefenbacher gerade? „Die Brückenbauer“ von Jan Guillon – auf Empfehlung von Irmgard Böhm, die es in der weiteren Interessierten offen stehenden Runde auch schon vorgestellt hat.

Der Lesekreis trifft sich am 8. August, 14 Uhr, in der Frankfurter Chaussee 5. Die Bibliothek hat bis 14. August freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, sonst auch dienstags 12 bis 18.Uhr und donnerstags 12 bis 17 Uhr.