Feuerwehrleute bekommen Überstunden ausbezahlt

dpa

Berlin (dpa) Berlins Feuerwehrleute bekommen jetzt über Jahre aufgelaufene Überstunden ausbezahlt. Die Zahlung von rund sieben Millionen Euro an etwa 3000 Einsatzkräfte beginne Ende August und erfolge in drei Phasen, teilte Innensenator Andreas Geisel am Dienstag mit.

Zunächst erhalten demnach Mitarbeiter der Wachen und des technischen Dienstes als größte Gruppe ihr Geld. Ende September sind dann Mitarbeiter des Fernmeldeeinsatzdienstes, der Rettungswachen, des Lagedienstes und der Leitstelle dran. Voraussichtlich Ende Oktober folgen Leitungskräfte und andere Beschäftigte wie Ärzte. Durchschnittlich entfallen auf jeden Mitarbeiter gut 2300 Euro, im Einzelfall sind die Summen aber unterschiedlich.

Die Feuerwehr-Gewerkschaften und die Innenverwaltung hatten am 30. April eine Vereinbarung geschlossen, um die Arbeitsbedingungen der rund 4200 Mitarbeiter der Berliner Berufsfeuerwehr zu verbessern. Ein Punkt war die Auszahlung der Überstunden.

Andere Anliegen wie die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 48 auf 44 Stunden und ein neues 12-Stunden-Schichtmodell wurden laut Geisel schon umgesetzt. Zudem habe die Finanzverwaltung einen Gesetzentwurf erarbeitet, um die Feuerwehrzulage wie versprochen zu erhöhen. Dieser werde voraussichtlich bis Ende des Jahres im Abgeordnetenhaus beschlossen und gelte dann rückwirkend zum 1. Januar 2018.