Jörg Jankowsky

Waldsieversdorf. In einem Fußball-Landes-Freundschaftsspiel, so die offizielle Bezeichnung der aktuellen Test-Begegnungen in Brandenburg, besiegte der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf den SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf mit 5:1.

Aufsteiger gegen Aufsteiger hieß es also auf dem Waldsportplatz in Waldsieversdorf. Dabei setzte sich der Gastgeber aus der Landesklasse überraschend deutlich und souverän gegen den Neuling aus der Brandenburgliga durch.

„Ich bin nach dieser Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte FC-Trainer Dennis Schulz kurz nach dem Spiel. Er sah dabei bereits viel Gutes seines 20-köpfigen Kaders. „Wir stehen nach einer nur kurzen Pause immer noch voll im Saft und sind fit“, freute sich Schulz. „Ich werde das Ergebnis aber nicht überbewerten“, und ermahnte seine Spieler, sich heute nicht ganz so doll feiern zu lassen.

Vor einem Jahr an selber Stelle fielen ebenso sechs Treffer. Damals gewannen die Blau-Weißen den Test noch mit 4:2. Von einem Sieg war der Gast diesmal jedoch recht weit entfernt. Sicher wird eine solche Anfangsformation der Doppeldörfler so schnell nicht wieder auf dem Spielformular zu lesen sein, etliche Stammspieler fehlten. „Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Silvan Küter das frühe Führungstor für uns erzielt hätte?“, fragte sich später Blau-Weiß-Trainer Maik Fochler. Küters Heber aus Nahdistanz, nach gerade einer Spielminute, landete aber deutlich neben dem Concordia-Tor. Nach einer zehnminütigen Eingewöhnungszeit wurde dann auch Buckow/Waldsieversdorf offensiver. Tobias Opitz schoss nur knapp am langen Pfosten vorbei.

In der ersten insgesamt ausgeglichenen halben Stunde gab es Torchancen auf beiden Seiten. Lars Dingeldey (13.) schoss eine Küter-Ablage von der Strafraumgrenze knapp übers FC-Gehäuse. Buckows Kapitän Jonas Ehm (15.) vertändelte eine gute Chance frei vorm Tor. Blau-Weiß-Keeper-Neuling Kevin Pelzer (18.) reagierte stark gegen Opitz und Matti Stamnitz (23.) schoss ebenfalls nur knapp drüber. Ein satter flacher Distanzschuss von Maximilian Traue (30.) konnte FC-Torhüter Dominik Vogt nicht festhalten, doch Dingeldey kam einen Schritt zu spät.

Ein schnelles Kurzpass-Spiel mit präzisem Abschluss brachte dem Gastgeber durch Jakob Zwerschke (32.) die 1:0-Führung. Und der legte munter nach. Ehm (35.) erhöhte aus Nahdistanz auf 2:0, Zwerschke (42.) schließlich per Kopf auf 3:0. Ein weiteres Tor wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. In dieser Spielphase war die Defensive des Brandenburgligisten wahrlich nicht auf Ballhöhe.

In Halbzeit zwei, die unter Flutlicht und beginnender Mondfinsternis stattfand, stellten die Blau-Weißen auf Viererkette um und der FC wechselte seinerseits intensiv durch. Der Gastgeber knüpfte da an, wo er vor dem Seitenwechsel aufhörte. Justin Wieher (49.) erzielte das 4:0, wenngleich auch abseitsverdächtig. Zuvor bereits verließ sich Gäste-Torwart Florian Rudolph (46.) auf sein gutes Auge, als er einen tollen 40-Meter-Schuss von Sirko Neumann von der Lattenunterkante seelenruhig aufnahm.

Die Begegnung war nun natürlich entschieden und die großen spielerischen Momente fehlten fortan. Verständlich in jener Phase der Vorbereitung. Doch in der Schluss-Viertelstunde sahen die zahlreichen Fußballfans doch noch einiges für ihr Eintrittsgeld. Zuerst den blau-weißen Ehrentreffer an diesem Abend durch Denis Rolke (77.), der einen Küter-Knaller an die Querlatte per Abstauber über die Torlinie drückte. Christopher Fehrmann (79.) hatte bei seinem Versuch auf der Gegenseite etwas weniger Glück, sein Ball sprang von der Unterlatte zurück ins Spiel. Auch Dingeldey (84.) hätte nach Freistoß noch treffen können. Äußerst knapp verfehlte er per Flachschuss das lange Eck. Den Schlusspunkt der Partie setzte Bartosz Barandowski (90.) für Buckow/Waldsieversdorf. Kaltschnäuzig narrte er nach Solo die komplette Gäste-Abwehr und vollendete aus spitzem Winkel zum 5:1-Endstand.

Der Heimsieg des FC war jederzeit verdient, der Gastgeber agierte überlegen und schon recht eingespielt. Der souverän amtierende Schiedsrichter Christian Gorczak aus Berlin pfiff beide Halbzeiten überpünktlich ab, wohlwissend, dass beide Mannschaften in der momentanen Konditionsphase keine Nachspiel-Minuten benötigten.

„Es ist nicht wirklich schön, fünf Gegentore zu kassieren“, ärgerte sich Fochler nach dem Abpfiff. „Schwere Beine nach 30 Minuten und die schwierige Personallage nach kurzfristigen Absagen“, waren heute für ihn ausschlaggebend für diese Niederlage. „Ich habe auf jeden Fall sehr viel notiert, mein Block ist fast voll“, so Fochler.

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf: Dominik Vogt – Tobias Opitz – Matti Stamnitz (46. Nico Schulz) – Sirko Neumann – Oliver Mertins – Bartosz Barandowski (46. Justin Wieher) – Jonas Ehm (46. Benjamin Zwerschke) – Jakob Zwerschke (46. Eric Harke) – Pawel Wojtalak – Stephan Carsten Ilauski (46. Christopher Fehrmann) – Matthias Reichelt – Pawel Bader

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Kevin Pelzer (46. Florian Rudolph) – Benny Schmidtke – Roger Sobotta – Ronny Schmidtke – Denis Rolke – Maximilian Traue – Marvin Ghaddar (41. Sascha Dehnert) – Lars Dingeldey – Silvan Küter – Benjamin Jegust – Labinot Rrafshi – Gerad Hoppe

Tore: 1:0 Jakob Zwerschke (32.), 2:0 Jonas Ehm (35.), 3:0 Jakob Zwerschke (42.), 4:0 Justin Wieher (49.), 4:1 Denis Rolke (77.), 5:1 Bartosz Barandowski (90.)

Schiedsrichter: Christian Gorczak (Berlin)