Schlechte Karten für alte Diesel

Teja Banzhaf

Prenzlau Wenn Stuttgart die Blaupause ist, dann haben so um die 14 000 Menschen oder Firmen, die im Kreis Uckermark mit Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro 1 bis Euro 5 unterwegs sind, schlechte Karten, wenn das Beispiel Schule macht.

Erst Euro-4-Diesel aussperren, dann Euro-5er. Das steht im Stuttgarter Luftreinhalteplan. Der gilt seit Ende Juli. Was interessiert‘s den, der nicht nach Stuttgart will? Alle betroffenen Städte kupfern voreinander ab. Und wenn‘s dumm läuft, erwischt es die rund 7000 Besitzer der Diesel der Schadstoffklasse Euro-4 und niedriger als erste.

Daten über Diesel-Pkw liefert das Kraftfahrt-Bundesamt (Stand: 1. Januar 2018). Danach müssen sich im Kreis Uckermark Besitzer von gut 80 Prozent aller Diesel oder 14 102 Diesel-Fahrzeugen Gedanken machen, wie es weitergeht. Zumal das auch eine Geldfrage ist. Das wissen die Stuttgarter längst‚ „Menschen, die mit Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro 1 bis Euro 4 unterwegs sind, tun dies meistens, weil das Haushaltseinkommen begrenzt ist‘‘, sagt Torsten Treiber, Obermeister der dortigen Kraftfahrzeuginnung. Deren Mitgliedsbetriebe haben auch damit zu kämpfen, dass Diesel dieser Schadstoffklassen nur noch für Schnäppchenjäger aus dem Ausland interessant sind. Das Problem: Bekommen die hiesigen Besitzer für ihre Gebrauchten kein Geld, wird es für sie noch schwerer, das Auto zu wechseln.

Im Kreis Uckermark gilt das für 7317 Fahrzeuge aus der ganzen Dieselschar. Bei Dieseln sind die Partikel krebserregend, der Stickoxidausstoß ist gesundheitsgefährdend. Stickoxide sind gasförmige Verbindungen aus Stickstoff (N) und Sauerstoff (O). Da es davon viele verschiedene gibt, werden sie mit der Sammelbezeichnung NOx zusammengefasst. Bei Autoabgasen bezieht sich NOx meist auf die Summe aus ausgestoßenem Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2). Es gilt die Faustregel: Je älter der Diesel, desto problematischer. Deswegen gibt es unterschiedliche Schadstoffstufen und bei denen sah die Verteilung zu Jahresanfang und im Vergleich zu 2017 hier so aus: Euro 1: 112 Diesel-Pkw (Vorjahr: 128). Euro 2: 967 Diesel-Pkw (Vorjahr: 1075). Euro 3: 2412 Diesel-Pkw (Vorjahr: 2.704). Euro 4: 3826 Diesel-Pkw (Vorjahr: 4156). Euro 5: 6785 Diesel-Pkw (Vorjahr: 6604). Euro 6: 3224 Diesel-Pkw (Vorjahr: 2149). Sonstige und ohne Emissionsgruppe, weil zumeist Oldtimer, sind 119 Diesel-Pkw (Vorjahr: 116). Wer einen der 49 209 Benziner hat, ist fein raus. Über die wird derzeit nicht diskutiert. Derzeit, denn wenn die Deutsche Umwelthilfe die Dieselfrage in ihrem Sinne geklärt hat, wird sie sich wieder den Benzinern zuwenden. Denn Diesel stoßen, Partikelfiltern sei Dank, kaum Feinstaub aus: Benziner mit Einspritzermotoren schon. Technisch bedingt auch mehr Kohlendioxid. Beim Massensterben durch NOx und Feinstaub, das die Deutsche Umwelthilfe gern beschwört, führt der Feinstaub mit zigtausend Todesfällen.

Wie seriös die Zahlen sind, ist hier nicht die Frage. Selbst das Umweltbundesamt sagt als amtliche Quelle, „dass 41 500 vorzeitige Todesfälle in Deutschland, auf die Feinstaub-Belastung der Luft zurückgeführt werden können‘‘ und etwa 6000 – aufgrund von Herz-Kreislauf-Belastungen – auf die NO2-Hintergrund-Belastung. Das heißt, Feinstaub ist viel schlimmer. Aber eben nicht Schadstoff des Monats.