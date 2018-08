Sommerlich bedingter Anstieg

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es ist Sommer. Auch auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist im Juli in den Kreisen Barnim und Uckermark auf 7,7 Prozent gestiegen. Constanze Hildebrandt, stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur Eberswalde, sprach trotzdem am Dienstag bei der Präsentation der Zahlen von einem „super Ergebnis“. Denn: Das leichte Plus um 0,2 Punkte sei „saisonal typisch“. Die Erhöhung, in absoluten Zahlen sind dies 342 Arbeitslose mehr, habe ihre Ursache vor allem im zu Ende gehenden Ausbildungsjahr, so die Vize-Chefin. Wer seine Lehre mit der Prüfung abgeschlossen habe, aber nicht übernommen wird, müsse sich in der Agentur melden. Weshalb sich eben vor allem die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen im Vergleich zum Vormonat erhöht hat – um genau 191.

Insgesamt waren so im Juli zwischen Ahrensfelde und Schwedt 12 287 Männer und Frauen ohne Job. Immerhin gut acht Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Und: Trotz des leichten Anstiegs liege die Quote bereits zum dritten Mal in Folge unter der Acht-Prozent-Marke, stellte Hildebrandt erfreut fest. Gleichzeitig überzeugt, dass der Trend anhält. Einen weiteren „Aufschwung“ sieht die stellvertretende Agentur-Chefin für September, „wenn die Unternehmen wieder vermehrt einstellen“.

Von den derzeit 12 287 Arbeitslosen beziehen 3231 Männer und Frauen Arbeitslosengeld I, 9056 erhalten hingegen Hartz IV, sind also „Kunden“ des Jobcenters. Das sind knapp 74 Prozent der Arbeitslosen. Im Gegensatz zur Gesamtzahl der Arbeitslosen sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Juli gesunken – auf 5534, hob Hildebrandt hervor. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl sogar um mehr als neun Prozent geschrumpft. Diese Gruppe „profitiert also ebenfalls von der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes“.

Nach wie vor gibt es zwischen dem Norden und dem Süden des Agenturbezirks ein starkes Gefälle. Während der Barnim auf eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent kommt (und Bernau mit 3,6 Prozent faktisch fast Vollbeschäftigung hat), ist sie in der Uckermark mit 11,1 Prozent beinahe doppelt so hoch.

Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen haben der Agentur im Juli 500 freie Stellen gemeldet, 76 weniger als im Juni. Aktuell gibt es 2213 freie Stellen.