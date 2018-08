MOZ

Heckelberg Ab dem 13. August müssen sich Autofahrer in Märkisch-Oderland auf Beeinträchtigungen einstellen. So wird, wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mitteilt, die Deckschicht der B 168 in der Ortslage Heckelberg unter Vollsperrung erneuert. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich zwei Wochen lang dauern.

Es gibt aber natürlich eine Umleitung. Und zwar wird der Verkehr während der Zeit über die B 158 Tiefensee – Platzfelde – L 35 - Dannenberg – Hohenfinow – B 167 - Eberswalde und umgekehrt umgeleitet.

Die Länge der ausgeschilderten Umleitungsstrecke beträgt zirka 30 Kilometer.