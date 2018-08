Vom Tischler zum Bürgermeister

Echtes Handwerk: In der Tischlerei Nimz zeigen Gotthard Wollenberg (links) und Florian Genzke den Kindern, wie man sägt, schleift und hobelt. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wenn ich groß bin, werde ich....Feuerwehrmann, Polizist, Zahnärztin... Solche Traumberufe wird man nach den Sommerferien vielleicht von vielen Angermünder Kindern hören, die für das erste Angermünder Agenda-Diplom in verschiedene Berufe und Betriebe schnuppern und vielleicht ihren Traumberuf entdecken können. Tischler oder Bürgermeister könnten nun dazu kommen, denn in dieser Woche luden zum wiederholten Mal die Tischlerei Nimz und der Angermünder Bürgermeister neugierige Kinder zu spannenden kostenlosen Ferien-erlebnissen an ihren Arbeitsplatz ein.

Vom Baum zur Leiste war das Motto in der Angermünde Tischlerei Nimz. Hier konnten die Kinder erleben, wie gesägt, gehobelt und geschraubt wird und aus einem Baumstamm eine Leiste gefertigt wird, aus der dann zum Beispiel Möbel gebaut werden.

„Wollt ihr einmal Bürgermeister werden?“ Unter diesem Motto führte nun schon zum zweiten Mal Bürgermeister Frederik Bewer persönlich Kinder durch das Rathaus. Sie konnten hinter die Kulissen der Stadtverwaltung schauen und durften zur Probe auf dem Stuhl des Bürgermeisters Platz nehmen und Telefonate annehmen. Auch die Amtskette wurde aus dem Tresor genommen und von den Kindern bestaunt. „Die ist ja ganz schön schwer!“, waren ihre Kommentare. Mit weißen Handschuhen durften sie im „Goldenen Buch“ blättern. Das weckte bei Elias den Ehrgeiz, später auch einmal seinen Namen in dieses so besondere Buch von Angermünde schreiben zu dürfen. Er weiß, dass diese Ehre nur für besondere Verdienste gewährt wird.

Im Steueramt durfte jedes Kind, das sich einen Hund wünscht, schon einmal einen Antrag für die Hundesteuer ausfüllen. Dabei war den Kindern eine Mitarbeiterin des Steueramtes gern behilflich. Laurin wünscht sich einen Schäferhund, der „Frädi“ heißen soll, Ole hätte gerne eine Bulldogge.

Warum man für einen Hund Hundesteuer bezahlen muss, wurde in dem Zusammenhang auch erläutert. Das sind alles Einnahmen, die die Stadt braucht, zum Beispiel um Schulen zu sanieren, Straßen zu reparieren, das Strandbad zu betreiben, Straßenlampen leuchten zu lassen, Grünanlagen und Spielplätze zu pflegen und vieles mehr.

Wo findet man das Geld der Stadt? Auch diese Kinderfrage wurde beantwortet. Nicht nur auf der Bank, sondern auch im großen Tresor, der sehr gut gesichert hinter vergitterten Fenstern steht. Den durften sich die Kinder dann sogar mal von innen ansehen.

Nach so einem aufregenden Vormittag gab es dann auch noch eine kleine Stärkung im Rathaus. Bei einem bunten Obstteller zu einem Glas Wasser und Saft wurde der Imagefilm von Angermünde angeschaut, man kam ins Gespräch, es wurden viele Fragen beantwortet, ehe es ein Abschiedsfoto auf der Treppe gab.

Heute lädt das Angermünder Krankenhaus zum Agenda-Diplom ein und zeigt, wie ein Krankenhaus funktioniert und welche Berufe hier gebraucht werden. Am Donnerstag können Kinder beim Deutschen Roten Kreuz lernen und ausprobieren, wie man Erste Hilfe leistet und den Rettern der Feuerwehr und der Rettungswache Angermünde über die Schulter schauen.