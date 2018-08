Preisdruck im Barnim wächst

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Barnim gehört zu jenen Regionen in Deutschland, für die Experten auch in den kommenden Jahren eine stark steigende Nachfrage nach Bauland erwarten. Damit verbunden sind um bis zu elf Prozent höhere Immobilienpreise. So die Prognose der Landesbausparkassen (LBS).

Der Immobilienmarkt in Eberswalde sei geprägt von einer differenzierten Preisentwicklung, sagt Detlef Scheel, LBS-Gebietsleiter, der für den Barnim an der aktuellen, bundesweiten Studie „Markt für Wohnimmobilien 2018“ mitgewirkt hat. Im Bereich Neubau sei eindeutig eine weiter steigende Tendenz zu erkennen. Im Sektor der gebrauchten Immobilien seien einerseits Preissenkungen (minus 30 Prozent bei gebrauchten Reihenhäusern), andererseits Preiserhöhungen (plus 17 Prozent bei gebrauchten Eigenheimen) zu registrieren.

Laut Report kostet ein gebrauchtes Einfamilienhaus in Eberswalde im Schnitt 135 000 Euro. Wobei die Spanne von 115 000 Euro bis zum Höchstwert von 255 000 Euro reicht. Für ein nicht mehr ganz neues Reihenhäuschen werden häufig 80 000 Euro verlangt (von 75 000 bis 200 000 Euro). Für ein neues Reihenhaus müssen Bauherren im Schnitt 20 000 Euro mehr zahlen.

„Schaut man sich die Preise in anderen Regionen an, insbesondere in den alten Bundesländern, ist Wohneigentum hier vor Ort immer noch erschwinglich“, findet Detlef Scheel. Allerdings: Selbst im Barnim gibt es bekanntermaßen starke Unterschiede. Dies macht der Vergleich mit Bernau sehr deutlich. Baugrundstücke in der Hussitenstadt sind im Schnitt mehr als doppelt so teuer wie in der Kreisstadt. Ein weiteres Bernauer Kuriosum: Das gebrauchte Reihenhaus ist dort teurer als ein neues, im Schnitt um 45 000 Euro. Dies lasse sich zumeist mit der guten Lage von Bestandsimmobilien erklären, so Scheel.

Überhaupt würde sich der Grundsatz „Lage, Lage, Lage“ bewahrheiten. Nicht umsonst trage Bernau den Zusatz „bei Berlin“. Die Nähe zur Hauptstadt sowie die sehr gute Verkehrsanbindung (per S-Bahn) „macht enorm viel aus“. Allerdings: Scheel sieht in dem Boom auch schon die Kehrseite. Denn die Infrastruktur müsse mit dem Wohnungsbau Schritt halten, was eine Herausforderung sei.

Trotz Lage-Nachteil erkennt Scheel für Eberswalde für die kommenden Jahre noch Potenzial und Chancen, Zuzug generieren bzw. sich den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen zu können. In der Kreisstadt werden weitere Eigenheim-Standorte sowie Anlagen mit Eigentumswohnungen entwickelt. Auch Lückenbebauung sei hier und da noch möglich. Es gebe also durchaus Angebote. Und das nach wie vor für Bau- und Kaufwillige günstige Zinsniveau befördere zweifellos die Entscheidung. Auch wenn parallel die Baupreise förmlich in die Höhe schnellen. In diesem Zusammenhang, so betont Scheel, begrüßen er und seine Kollegen die Einführung des Baukindergelds durch die Bundesregierung. In den Genuss kämen Familien mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von höchstens 75 000 Euro (plus Freibeiträge für Kinder).

Die Erhebungen der LBS stammen aus dem letzten Quartal 2017. Unterdessen hat sich auf dem Markt schon wieder einiges getan. Vor allem mehrgeschossiger Wohnungsbau, auch mit Eigentumswohnungen, floriert derzeit. Für ein Zuhause in den Töpferhöfen werden Quadratmeterpreise von 2750 Euro aufgerufen. Und auch die durchschnittlichen Grundstückspreise dürften, etwa mit der Vermarktung der Ostender Höhen und der Barnimhöhe, unterdessen angezogen haben.

Deutschlandweit rechnen Experten mit weiteren Preissteigerungen von mindestens zwei bis fünf Prozent bei Eigenheimen und durchschnittlich gut vier Prozent bei Eigentumswohnungen. Besonders ausgeprägt sei der Druck offenbar in Berlin sowie in Brandenburg-Nordost, wozu der Barnim gehört. Denn dort sei, gerade bei Bauland, von einer starken Verknappung des Angebots auszugehen. Während die Nachfrage nach Grundstücken in der Region weiter wächst, erwarten Branchenkenner eine deutlich rückläufige Angebotsentwicklung (bis zu minus acht Prozent).

