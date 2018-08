Auf Malchow folgt Göcke

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Katja Göcke ist neues Mitglied des Aufsichtsrats der Tourismus GmbH. Weil die Fraktion der Linken mit dem Ausscheiden von Peter Glaetzner aus der CDU-Fraktion jetzt zwei Sitze hat, beantragte sie die Bestellung der Rechtsanwältin. Das sorgte in der Stadtverordnetenversammlung für Diskussion.

Die Tagesordnung war bereits fast abgearbeitet, da erhitzten sich noch einmal die Gemüter. Unter Punkt zehn stand die Abberufung des bisherigen Mitgliedes im Aufsichtsrat Detlef Malchow und die Berufung des neuen Mitgliedes Katja Göcke. Normalerweise ein rein formaler Akt. Mit dem Austritt des Abgeordneten Peter Glaetzner aus der CDU-Fraktion und der Partei hat sich die Sitzverteilung im Aufsichtsrat verändert, wie Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke) eingangs erläuterte. Danach habe die Wählergemeinschaft (WG) Insel-Gemeinden ihr Recht verwirkt, und den Linken stünden zwei Plätze im Aufsichtsrat zu. Er berief sich dabei auf Paragraf 41 der Kommunalverfassung, wonach die Gemeindevertretung über den Antrag durch offenen Wahlbeschluss entscheide. „Und sie ist an die Vorschläge der Fraktionen gebunden“, so Grundmann.

Das rief Petra Lunow von der WG Insel-Gemeinden auf den Plan. Die hatte mit dem Ausscheiden von Elke Stahl aus dem Aufsichtsrat Detlef Malchow für den Posten vorgeschlagen. Der Unternehmer war mit Mehrheitsbeschluss der Stadtverordneten in den Aufsichtsrat berufen worden. Dass er jetzt abberufen werden soll, das konnte Petra Lunow nicht verstehen. Er habe keine Interna preisgegeben. Sie beantragte, die Beschlussvorlage zurückzuweisen. Detlef Malchow sollte stattdessen bis zum Ende der Legislaturperiode Mitglied im Aufsichtsrat bleiben und die Rechtsanwältin Katja Göcke als zusätzliches Mitglied aufgenommen werden. Detlev Wieland fand es unhöflich, Detlef Malchow bis zum Ende der Legislaturperiode abzulösen. Die Fraktion der Linken könne doch freiwillig auf den Sitz verzichten und es bis nächstes Jahr, wenn die Kommunalwahlen sind, so belassen, fand der SPD-Abgeordnete. Bettina Mühlenhaupt von der gleichen Fraktion meinte, dass eine Abberufung nicht zwingend erforderlich sei und bediente ebenfalls die Kommunalverfassung. Sie dankte Detlef Malchow für seine wertvolle Arbeit im Aufsichtsrat. Er habe zu keinem Zeitpunkt sein Verschwiegenheitsgebot verletzt.

Die Diskussion verwunderte vor allem Marco Büchel. „Wir tun nichts Ungesetzliches und wir beanspruchen auch nichts“, betonte der Linken-Politiker. „Wir haben uns in der Fraktion dazu entschieden. Und die Unterstellung, die ich hier gehört habe, habe ich zu keinem Zeitpunkt bei uns gehört“, so Büchel. Zum Verständnis mischte sich Jörg Grundmann in die Debatte ein und verwies auf den Gesellschaftervertrag. Der benennt klar, wie der Aufsichtsrat zahlenmäßig zu besetzen sei. Um solche Forderungen, wie sie die WG Insel-Gemeinden aufgemacht hat, umzusetzen, bedürfe es der Änderung des Gesellschaftervertrages. Das sei rein rechtlich nicht umsetzbar, so der Stadtverordnetenvorsteher. Letztlich konnte der Antrag bei drei Ja-, 14 Neinstimmen und zwei Enthaltungen nicht beschieden werden. Petra Lunow stimmte selbst nicht ab.

Am Ende beriefen die Stadtverordneten mehrheitlich Detlef Malchow aus dem Aufsichtsrat ab und bestellten Katja Göcke als neues Mitglied.