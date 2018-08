Mit dem Kahn durch die Geschichte

Schwerstarbeit: Treideln live soll es am 11. August während der Festveranstaltung anlässlich des 350. Kanalgeburtstages in Groß Lindow zu sehen geben. Dabei wird der Kahn mit Muskelkraft bewegt. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Groß Lindow (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Eine Fahrt mit dem Treidelkahn aus Groß Lindow.

In den Urzeiten der Lastkahnfahrt mussten die Frachtkähne stromaufwärts mit menschlicher Kraft bewegt, also getreidelt werden. Das war auf dem vor 350 Jahren erbauten Friedrich-Wilhelm-Kanal nicht anders, der Berlin über die Spree mit der Oder verband und heute noch in Teilstücken befahrbar ist. Der Kanal gehört zu den ältesten Binnenwasserstraßen Deutschlands und steht unter Denkmalschutz.

Touristisch stark genutzt ist dabei das Teilstück vom Mühlenteich (Kreisel an den Preußenstuben in Groß Lindow) bis hin zur Schleuse in Weißenspring. Leider wurde diese wie viele andere im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder instand gesetzt. Dennoch bietet der alte Kanal einen ganz besonderen Reiz und über diesen weiß Schiffsführer und Treidelkahnbesitzer Michael Rost bei seinen Touren auf dem rund drei Kilometer langen Abschnitt jede Menge zu berichten.

Der originale Finowmaßkahn – so benannt nach dem auf dem Finowkanal geltenden Schleusenmaß, das sich generell durchsetzte –, der als Hechtschute und Arbeitskahn gebaut und genutzt wurde, dient heute den Ausflugsfahrten auf dem Friedrich-Wilhelm-Kanal – mit einem flüsterleisen E-Motor. Das naturnahe Erlebnis wird also nicht gestört, genauso wenig das kulinarische, wenn es erwünscht und vorbestellt ist. Apropos vorbestellen: Das sollten alle tun, die in Gruppen kommen und auch Einzelinteressenten sollten anrufen.

„Wir bieten Ihnen auf einer der ältesten und romanischsten Binnenwasserstraßen Brandenburgs eine Kahnfahrt der besonderen Art. Hier finden Sie eine Naturkulisse vor, mit der Sie vom Alltag abschalten können. In einer unverbrauchten Natur schippern wir zirka 90 Minuten mit einer über 40 Jahre alten Hechtschute vom Mühlenterich in Groß Lindow bis zur Schleuse Weißenspring und zurück“, heißt es auf der Internetseite für das Treidelkahn-Abenteuer.

Der Höhepunkt dieses Sommers steht noch bevor. Am 11. August findet die Festveranstaltung anlässlich des 350. Kanaljubiläums statt. An diesem Tag ist auch das tatsächliche Treideln des Kahnes angedacht, ein Schauspiel, das nur sehr selten zu sehen ist. Der Treidelpfad am Rand der ehemaligen Wasserstraße ist gut erhalten und stellt eine Besonderheit dar, ebenso wie die gut erhaltenen Schleusen und das Kanaldenkmal im weiteren Verlauf Richtung Oder. Es lohnt also, nach einer Kanalfahrt noch ein Stückchen am Kanal entlangzulaufen und auch einen Abstecher zum Köhlerplatz zu machen, der sich auf dem Gelände des ehemaligen Hafens befindet. Es gab viele Ideen, den Kanal befahrbar zu machen, wenigstens eine Schleusentreppe betriebsfähig wiederherzustellen und so den Wassertourismus anzukurbeln. Gescheitert sind alle Projekte letztendlich am finanziellen Aufwand. Geblieben ist ein Wasserrevier, das für Aktivsportler, die das Tragen der Kanus, Kajaks und Paddelboote nicht scheuen, auf jeden Fall interessant und in seiner Art vielleicht einmalig ist. Egal, wie die Ruhe auf dem Friedrich-Wilhelm-Kanal genossen wird, „hier ist die Zeit zum Entschleunigen“, weiß Kahnkapitän Michael Rost.