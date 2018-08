Breit aufstellen und sich durchbeißen

Gabriele Rataj

Rehfelde (MOZ) Während am Dienstag Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Vertretern von Bund und Ländern über die Konsequenzen der Hitzeperiode für die Landwirtschaft beraten hat, befragte MOZ Landwirte nach ihren Erwartungen zu Hilfen und dem Umgang mit der Dürre.

„Ich weiß nicht ...“, sagt Katrin Gesche vom Landwirtschaftsbetrieb Herbert Gesche in Buchholz abwägend. Mit Finanzhilfen sei das so eine Sache, bezieht sie sich auf Erfahrungen aus dem Vorjahr. Ein Riesenpamphlet sei auszufüllen gewesen. „Im Kleingedruckten stand, dass später eine Kommission darüber befindet, ob man überhaupt den Richtlinien entspricht. Wir haben das dann gelassen.“

Sich durchbeißen, den Kopf nicht in den Sand stecken, ist die Devise der Mittfünfzigerin und ihrer Familie. Die Lage indes ist auch für die Buchholzer nicht eben rosig. Mit 50 Prozent Einbußen wird schon gerechnet, auch wenn der 500-Hektar-Betrieb mit runder Feldwirtschaft und Milchvieh weniger betroffen scheint als nur auf Getreideanbau spezialisierte Betriebe.

Das nasse Wetter im letzten Sommer hat den Mais besonders gut wachsen lassen. „Mit der Superernte konnten wir genügend Silage machen.“, sagt sie. Sonst würde es sicher mit dem Futter knapp werden. Dennoch: Von der Milchviehhaltung wollen Gesches umstellen auf Mutterkuhherde. Die Milchpreise sind einfach zu niedrig. Und dann noch die Pleite der Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft Anfang des Jahres, von der sie als Zulieferer unmittelbar betroffen waren – „dreieinhalb Monate kein Geld“.

Banken aber wollen dennoch bedient sein. Investitionen vom Stall über Maschinen bis zum Mähdrescher müssen abgezahlt werden. „Wenn dann von Bund oder Land mal Geld für Hilfen an Landwirte bereitgestellt wird, denken manche, dass wir es reingesteckt bekommen.“

Auch Landwirt Jörg Heitmann, dessen Betrieb in Seeberg-Dorf angesiedelt ist, sieht mögliche Geldhilfen mit gemischten Gefühlen. Hoffen – ja, aber glauben ...? Vielleicht gebe es die Möglichkeit für ein zinsloses Darlehen, doch auch das müsse wieder zurückgezahlt werden. Außerdem bedeuteten solche Hilfen immer einen hohen bürokratischen Aufwand, befürchtet er. „Bauern leben ja quasi mit dem Risiko“, sieht er es nach fast 30 Jahren Berufserfahrung. „Verkalkuliert sich der Dachdecker, ist er schuld. Wir denken: alles richtig gemacht, nichts versäumt, richtig gedüngt und dann kommt das Wetter.“

Er versuche ebenfalls, sich breiter aufzustellen, um Wetterrisiken zu minimieren, sagt Heitmann. Begonnen habe er mit Spargel und mit Kartoffeln, auch wenn sie nur einen Bruchteil der bewirtschafteten Fläche ausmachten. Denn seien die Kartoffeln schlecht, sei das Getreide besser oder umgekehrt. Die Kartoffeln auf 1,5 Hektar kann er nämlich bewässern. Mehr Sorgen macht ihm indes die Milchviehherde, die er im Oderbruch übernommen hat, um ein weiteres Standbein zu haben.

Mit Blick auf die Ernteeinschätzung, die die Bundesagrarministerin zunächst abwarten will, sieht Jörg Heitmann noch eine Unwetterwolke über den Landwirten aufziehen. Im September werde dann erst beraten, dann müsse die Notwendigkeit nachgewiesen werden, dann werde geprüft ... „Doch die neue Einsaat kann nicht so lange warten. Der Boden muss vorbereitet werden. Saatgut, Diesel und in Ostdeutschland vor allem die Pachten müssen gezahlt werden.“ Manche würden jetzt schon die Ernte 2019 an den Händler verpfänden oder die Agrarförderung ginge direkt an die Bank, weiß er von Kollegen – ein Teufelskreis.

Dass seine Schafe nicht mehr genug zu futtern hätten, will Schäfer Knut Kucznik nicht bestätigen. Wer Hirten-Tradition ernst nehme, richtig mit Hunden arbeite, eine führige Herde besitze, der wandere dorthin, wo Futter ist. „Die Dramatik, die die Dürre jetzt bei vielen auslöst, spüren wir seit Jahren“, sagt er als Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes. „Hoffentlich wird darüber nicht der Landtagsbeschluss vom Frühjahr vergessen, dass die Landesregierung prüfen soll, wie sie den Schäfern helfen kann.“