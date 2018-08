Kreis MOL erstmals beim Stadtradeln

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Erstmals nimmt in diesem Jahr der Landkreis MOL am Stadtradeln teil, und die ADFC-Ortsgruppe Strausberg radelt mit. Im Zeitraum vom 20. August bis zum 9. September kann man die engagierten Radfahrer dabei unterstützen. Dazu muss man sich unter der Internet-Adresse www.stadtradeln.de registrieren und kann dann Kilometer für das Team mit sammeln. Mika Manthei erläutert: „Bei der Registrierung wählt man zuerst das Bundesland Brandenburg, dann den Landkreis Märkisch-Oderland und zuletzt das Team ADFC-Ortsgruppe Strausberg. Danach müsst ihr nur noch eure persönlichen Daten eingeben, und schon kann es losgehen.“ Die im genannten Zeitraum geradelten Kilometer können dann über das Benutzerkonto eingegeben werden.

In diesem Jahr steht auch erstmals die Stadtradeln-App (derzeit nur für Android-Smartphones) zur Verfügung, bei der die gefahrene Strecke direkt getrackt werden kann. Der Vorteil dieser App sei, so Manthei, dass die so gesammelten Daten durch die TU Dresden ausgewertet werden und künftig den Kommunen Informationen zu Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten im Verkehrsnetz zur Verfügung stellen. Es werde sogar über die Vibration der Smartphones Rückschlüsse zur Qualität der Radwege geben. „Ein schönes Instrument für zukünftige Radverkehrspolitik.“

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. (js)

Kontakt: mika_manthei@web.de oder Tel. 0160 6031192.