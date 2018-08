Um den Punkt herumgekommen

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Einsprüche gegen Bußgeldbescheide nach Verkehrsverstößen beschäftigen Richterin Stefanie Schneewolf-Kubotsch an diesem Vormittag im Frankfurter Amtsgericht. Manchmal lohnt sich der Einspruch und dem Geblitzten bleibt eine Eintragung im Verkehrszentralregister erspart.

Um das, was umgangssprachlich der „Punkt in Flensburg“ ist, geht es auch im ersten Fall. Für seinen Mandanten sei die Angelegenheit eine aufregende Sache, sagt Rechtsanwalt Bernd Schutza zu Beginn der Verhandlung. Immerhin fahre er seit 55 Jahren unfall- und eintragsfrei. Aus persönlichen Gründen kann der 73-Jährige nicht vor Ort sein, das ist aber auch nicht nötig. Im August 2017 ist er in Booßen, in der Tempo-30-Zone vor der Schule, vom stationären Geschwindigkeitsmesser geblitzt worden. Nach Abzug der Toleranz blieben 52 Stundenkilometer übrig, laut Bußgeldkatalog sind dafür 80 Euro Geldstrafe und ein Punkt im Verkehrszentralregister vorgesehen.

„Es ist eine ausgebaute Straße, auf der zur Mittagszeit im August kein Mensch unterwegs war. Mein Mandant ist es gewohnt, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Er sieht auch ein, dass er sanktioniert werden muss. Doch das Tempo-30-Schild hat er wirklich nicht gesehen“, sagt der Anwalt. Die Richterin lächelt: „Das ist eine Ordnungswidrigkeit, kein Strafverfahren. Was der Bußgeldbescheid enthält, ist das, was der Gesetzgeber für Augenblicksverfahren vorgesehen hat.“ Dennoch kommt sie dem Antrag des Rechtsanwaltes nach und reduziert das Bußgeld auf 55 Euro. Um den Punkt kommt der 73-Jährige noch einmal herum.

Der nächste Fall ist ähnlich gelagert: Eine 73-jährige Autofahrerin wurde, aus Richtung Frankfurt kommend, im Buschmühlenweg in der 30er-Zone kurz vor den Lossower Kurven geblitzt. „53 Stundenkilometer sind gemessen worden. Sie hat bereits abgebremst und wäre zwei, drei Sekunden später bei 30 gewesen. Schneller kann man in die Kurven ja kaum hineinfahren“, erklärt Rechtsanwalt Markus Michalczyk. Auch in diesem Fall lässt die Richterin milde walten und belässt es bei einem Bußgeld von 55 Euro. Gerade ältere Autofahrer sorgten sich, dass sie Punkte sammeln und irgendwann der Führerschein auf dem Spiel stehe, so der Rechtsanwalt später.

Doch nicht immer ist der Einspruch gegen den Bescheid erfolgreich. Das muss ein 35-jähriger Eisenhüttenstädter erfahren, der Ende 2017 auf der B 112 auf Höhe der Abfahrt zum Helenesee die erlaubten 80 um 22 Stundenkilometer überschritten hatte. Sein Widerspruch richtet sich gegen das Foto, auf dem nicht nur sein Fahrzeug, sondern auch das auf der Nachbarspur zu sehen war. Damit sei nicht eindeutig geklärt, wer von beiden zu schnell gefahren sei und den Blitzer ausgelöst habe, meint er. Stefanie Schneewolf-Kubotsch verweist auf das Gutachten: „Aus technischer Sicht ist die Messung völlig unproblematisch.“ Im Messrahmen habe sich nur ein Fahrzeug befunden, dass des 35-Jährigen. Für ihn bleibt es beim Bußgeld von 70 Euro und dem ungeliebten Punkt in Flensburg.