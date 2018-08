Anrufe mit dem Wählscheibentelefon

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wenn eine Computerstimme am Telefon dazu auffordert: „Bei Fragen zum Kaufvertrag drücken Sie bitte die Eins“, dann muss Günter Fromm das Gespräch beenden. Denn eine Ziffer zu drücken, das geht bei seinem Telefon nicht. Weil es keine Zifferntasten hat, sondern nur eine Wählscheibe. Also etwas, bei dem die meisten Kinder heute fragen würden: „Wählscheibe? Was ist denn das?“

Nach der Bitte der MOZ an ihre Leser, sich zu melden, wenn sie noch Haushaltsgeräte aus der DDR in Gebrauch haben, wie sie derzeit in der Ausstellung „Plaste. Material – Design – Geschichte“ im Heimatmuseum Müllrose zu sehen sind, schrieb auch Günter Fromm an die Redaktion. Kein Telegramm, das er mit seinem Wählscheibentelefon hätte aufgeben können, sondern ganz modern eine E-Mail. Und er teilte uns mit, dass er ein altes RFT-Telefon nicht nur sein eigen nennt, sondern tatsächlich auch damit telefoniert.

Bei diesem Apparat handelt es sich um ein RFT-Fernsprechgerät Variant, wie es einst die meisten DDR-Bürger hatten. Wenn sie denn zu den glücklichen Besitzern eines Telefonanschlusses gehörten. Hergestellt wurde das Gerät vom VEB Fernmeldewerk Nordhausen. Zwar würde sich heute unter der Rufnummer 110 nicht mehr die Volkspolizei melden, wie unter der Wählscheibe zu lesen ist, aber ansonsten funktioniert das Telefon nach wie vor genauso wie in den 1980er-Jahren. Mit dem einzigen Unterschied, dass als Freizeichen ein durchgehender Ton erklingt und nicht mehr das in der DDR typische „tut – tuuuuuut“.

Er sei auf gewisse Weise ein konservativer Mensch, antwortet Günter Fromm auf die Frage, warum er das RFT Variant nach wie vor nutzt. „Was ich habe, das behalte und benutze ich, solange es funktioniert.“ Da er seit 1977 in derselben Wohnung wohnt und dort seit 1981 einen Telefonanschluss hat, hat er dort auch noch eine alte Anschlussdose. „Ich bin zufrieden mit der Qualität“, versichert der Eisenhüttenstädter, „auch wenn meine Gesprächspartner manchmal sagen, es höre sich an, als ob ich vom Mond anriefe.“

Auch sonst hat der 71-Jährige so manches zu Hause in Gebrauch, das für Sammler ein Schatz wäre. Brotdosen aus Aluminium zum Beispiel. Eierträger aus Plaste, einen Multiboy und ein Handrührgerät RG 28 in der Originalverpackung. „Ein bisschen Nostalgie ist natürlich dabei“, gibt er zu. „Und man kann mit solchen Dingen auch gut die Geschichte darstellen. Aber in erster Linie sind das für mich Gebrauchsgegenstände.“

Haben auch Sie noch Haushaltsgeräte aus der DDR in Gebrauch? Schreiben Sie uns eine E-Mail: eisenhuettenstadt-red@moz.de