Paradies für Geowissenschaftler

Josefine Jahn

Letschin (MOZ) Zur Feldforschung hat eine Gruppe Studierender der Ruhr-Universität Bochum eine Woche lang im Co-Workingspace Letschin residiert. Von dort aus ging es täglich zu Orten, an denen die angehenden Geowissenschaftler Sedimente geborgen haben, um sie später genauer zu untersuchen.

Die Mücken seien hier renitenter als in der nordrhein-westfälischen Heimat. Und alles sei viel weitläufiger, bemerkt Marc Ogan. Zwischen einzelnen Dörfern liegen mitunter mehrere Kilometer freier Fläche. Das sei im Ruhrgebiet freilich anders, wo man bereits in der nächsten Stadt ist, sobald man eine andere verlassen hat. Das flache und weite Land habe dafür ganz andere Vorzüge, sieht es der Geo-Wissenschaftler und Dozent Sebastian Breitenbach: „Brandenburg hat viel zu bieten, ist auch repräsentativ für Mecklenburg-Vorpommern und Polen“. Gemeint sind die Sedimente, also besonderes Gestein, das sich über mehrere hunderttausend Jahre gebildet hat.

„Gletscher haben Sedimente aus Skandinavien hierher verschoben, heute findet man verschiedene Sande und Kiese an einem Ort“, erklärt Student Tobias Hullerum. Wie seine Kommilitonen ist er im zweiten Semester der Geowissenschaften, zu denen die Fachbereiche Geologie, Mineralogie und Geophysik gehören. Sebastian Breitenbach kehrt mit den Studierenden in seine alte Heimat Brandenburg zurück. Gebürtig in Stansdorf bei Potsdam, studierte an der Potsdamer und an der Humboldt-Universität. Ihm sei wichtig, dass die jungen Leute möglichst praktisch arbeiten, um sich ein Bild von dem zu machen, was sie sonst aus Büchern pauken. Während der sechs Tage in der Region hat sich die Gruppe vor allem in der knapp 500 Hektar großen Kiesgrube Althüttendorf bei Groß Ziethen aufgehalten. „Das Gelände eignet sich gut, um zu verdeutlichen, wie anstrengend die Arbeit ist, besonders in der Hitze“, sagt Breitenkopf.

Mit Hammer, Helm, Schutzbrille und Warnweste sowie festem Schuhwerk sind die jungen Frauen und Männer bei ihren Untersuchungen stets ausgerüstet. „Stellen Sie sich einen Stein vor. Von außen ist der durch Witterung nicht mehr gut zu erkennen und um mehr herauszufinden, schlägt man eine Ecke davon mit dem Hammer ab“, erklärt Elena Rogmann. Einen „frischen Anschlag“ nennen das die Spezialisten. In Büchern können die werdenden Wissenschaftler nachvollziehen, um welche Gesteine es sich handelt. Für die Arbeit draußen benutze man all seine Sinne, erklärt Sebastian Breitenbach. „Oft riecht ein Stein nach dem Anschlag besonders auffällig nach faulen Eiern, zeigt besondere Muster oder schmeckt eisenhaltig“, sagt er. Auch Ton-Sand-Partikel tragen zur Bestimmung bei, lassen die Zähne mehr oder weniger knirschen. Die Diagnostik erlaubt den jungen Forschern dann zu bestimmen, woher das Eis kam, das die Steine in heutige Brandenburg schob – etwa aus Grönland, Finnland oder Südschweden. „Wir können hier die letzten 500 Millionen Jahre abdecken“, betont Breitenbach. Den Studenten will er zeigen, welche Prozesse sich anhand der Gesteine zurückverfolgen lassen, welche Verhältnisse damals auf der Erde herrschten.

Während die 30 Teilnehmer tagsüber mit dem Bus unterwegs sind, haben sie im Coworking-Space in der Alten Schule Letschin ihre Unterkunft bezogen. Die Küche nutzt die Gruppe für sich, auch ein Konferenzraum steht zur Verfügung. Zum Schlafen haben sich die jungen Leute ihre Zelte im Innenhof aufgeschlagen. „Duschen stellt die Gemeinde in der Sporthalle zur Verfügung“, erklärt Torsten Kohn, Projektleiter des vor Kurzem eröffneten Coworkings. „Es ist ein Experiment. Eventuell können wir so etwas künftig anbieten, gegebenenfalls sogar eigene Duschen einbauen“, sagt er. Bisher freut er sich, dass mit den Studenten aus Bochum Leben in die Alte Schule gekommen ist. Auch Sebastian Breitenbach, der Kohn von früher kennt, will Feldkurse in der Region gerne etablieren.