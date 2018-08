Mit dem Staubsauger in der Dinse-Orgel

Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) In der Dahlwitzer Kirche sind derzeit Orgelbauer am Werk. Das Instrument wird einer Grundreinigung unterzogen und zwischenzeitliche Veränderungen sollen wieder auf den Originalzustand zurückgeführt werden. Die Kirchengemeinde investiert dafür rund 30 000 Euro.

Während in der Kirche Mitarbeiter der Bad Liebenwerdaer Firma Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt schrauben, saugen und sortieren, haben sich draußen eine Hand voll Helfer um Pfarrer Matthias Scheufele versammelt. Im Schatten der Bäume nehmen sie sich die Orgelpfeifen vor, die Leonard Bilde aus dem Gotteshaus bringt. Die klangerzeugenden Teile sollen draußen komplett entstaubt werden. Die Eigenleistung mache die Überholung ein bisschen günstiger, erklärt Scheufele.

„Eigentlich sollten wir alles abpusten, aber das ist ganz schön mühselig“, sagt Martina Zobel, legt die Düse vom Kompressor wieder beiseite und wischt mit ihrem Lappen über die hölzernen Pfeifen. Sophie Raack und Wolfgang Kiesner am Tisch nebenan haben die kleineren Metallpfeifen am Wickel und pinseln vorsichtig die Ablagerungen herunter. Die Gruppe kommt ganz gut voran. Wolfgang Raack und der Pfarrer können die behandelten Teile zügig wieder in die Kirche bringen, wo sie Bilde, der jüngere der beiden Orgelbauer, gleich sortiert.

Die Dinse-Orgel in der Dahlwitzer Kirche stammt wie Gestühl und Empore aus dem Jahre 1907 und geht auf Gutsbesitzer Carl-Heinrich von Treskow zurück. Eine solche Grundreinigung werde offenbar zum ersten Mal durchgeführt, vermutet Orgelbauer Georg John. Man werde „alles sichten“, ein paar Register erneuern und einige technische Veränderungen vornehmen. Vor allem sollen zwischenzeitliche Veränderungen beseitigt, die Orgel wieder in den Originalzustand versetzt werden. „Wir müssen schauen, wie das gewesen sein könnte, auch wegen des Platzes“, erläutert der 24-Jährige und telefoniert mit seinen Kollegen. „Keine zwei Meter. Da ist ein Balken“, gibt er die Höhe durch. Neben den Reinigungsarbeiten sei auch einiges an den Ledertäschchen der Pneumatik zu machen. „Zum Teil sind sie schon mal erneuert worden, aber das ist ein anfälliges System“, sagt er. Nur die aus dem Chorraum sichtbaren Prospektpfeifen sind übrigens an Ort und Stelle geblieben. Zum Schluss werde auch noch die Intonation vorgenommen, damit alles wieder richtig klingt. „Es ist ja ein größerer Eingriff“, begründet John.

Auf die Firma sei man gekommen, weil sie vor einigen Jahren in Berlin-Rahnsdorf ebenfalls eine Dinse-Orgel saniert hatte, berichtet Scheufele. Die Orgelbauer aus dem Süden Brandenburgs (Elbe-Elster) sind bundesweit aktiv und können auf rund 150-jährige Tradition verweisen. Sie haben gerade in Waldorf bei Fulda (Hessen) ein größeres Neubauprojekt.

Das Geld habe die evangelische Verheißungsgemeinde, zu der neben Dahlwitz-Hoppegarten auch die Kirchen in Neuenhagen-Nord und Bollensdorf mit insgesamt ca. 1700 Mitgliedern gehören, über die Jahre angespart. „Wir hatten auch für den Weihnachtsmarkt gebastelt“, erinnert sich Sophie Raack. Da und bei Sammlungen sei aber längst nicht so viel zusammengekommen wie nötig, ordnet der Pfarrer ein. Immerhin investiere die Gemeinde jetzt rund 30 000 Euro.

Es sei auch schon mal was gemacht worden. Allerdings habe man weniger Geld eingesetzt, erzählt Wolfgang Raack, der Vizevorsitzender im Gemeindekirchenrat ist. Und wahrscheinlich müsse man nach den Orgelbauern auch noch den Maler kommen lassen, fügt er hinzu. Zum Beispiel hat ein Balken nach einer Reparatur nach Ameisenbefall noch nicht wieder den üblichen Anstrich.

Wahrscheinlich heute werden die Orgelbauer erst einmal ihre Tätigkeit in Hoppegarten beenden. Was sich vor Ort nicht reparieren lässt, nehmen sie mit zur Aufarbeitung am Firmensitz. Im Frühherbst werden sie noch einmal anrücken, alles wieder einbauen und für die richtigen Töne sorgen. Etwa alle 20 Jahre würde er solch eine Inspektion empfehlen, sagt John.

Wie Raack ankündigte, soll die Orgel spätestens zum Erntedankfest der Gemeinde wieder erklingen. Es werde aber zur Wiederinbetriebnahme auch ein richtiges Orgelkonzert geben. Denn das Instrument habe im Normalzustand einen schönen Klang, bescheinigt er.