Dürre Löhne trotz Fachkräftemangel

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Frankfurt hat eine Sommerpause eingelegt. Die Arbeitslosenquote stieg auf 8,7 Prozent. Eine Trendwende sei daran keineswegs abzulesen, betonte der Geschäftsführer der hiesigen Arbeitsagentur Jochem Freyer bei der Vorstellung der Monatsbilanz.

In der Oderstadt waren im Juli 2570.Menschen arbeitslos, das sind 135.mehr als im Juni und 31.weniger als im Vorjahr. Die Quote stieg von 8,2 auf 8,7.Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 8,8 Prozent gelegen. 642.Arbeitslose wurden von der Arbeitsagentur betreut, 1928.vom Jobcenter.

„Ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist typisch für diese Jahreszeit“, sagte Jochem Freyer am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz. Das Halbjahresende sei ein klassischer Kündigungstermin, zudem liefen zu diesem Zeitpunkt auch viele Befristungen aus. „Hinzu kommt, dass sich in diesen Wochen viele Jugendliche nach Abschluss der Schule, des Studiums oder der Ausbildung vorübergehend arbeitslos melden“, so Freyer weiter. Zudem machten sich Betriebsferien aufgrund des um zwei Wochen vorgezogene Ferienbeginns in diesem Jahr besonders frühzeitig bemerkbar.

Der Konjunktur gehe es weiter blenden. Das zeigten die neuesten Beschäftigungszahlen vom Stichtag 31. Dezember 2017, die Freyer ebenfalls vorstellte. Diese stiegen binnen eines Jahres im gesamten Agenturbezirk um 2829 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs auf 133 539. In Frankfurt gibt es inzwischen 28 073 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, das ist ein Plus von 633.

642 Stellen sind derzeit in Frankfurt als vakant gemeldet. Davon gingen im Juli 264 neu ein und das aus den unterschiedlichsten Bereichen, von Produktion und Fertigung über Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit, Verwaltung, Soziales, Erziehung, Handel, Tourismus bis zum Bau.

Irritiert ist Jochem Freyer über die Lohnentwicklung in der Region, die er angesichts des massiven Personalmangels als „dürr“ bezeichnete. Wer tarifgebunden sei, zahle ordentlich, es gebe aber auch viele Arbeitgeber, die 10 bis 12 Euro pro Stunden zahlen und das für Fachkräfte, wie beispielsweise Mechatroniker, die derzeit wie Goldstaub gesucht werden. „So werden wir keine Pendler von anderswo zurückgewinnen“, so der Agentur-Chef. Auch im Bereich der Ausbildung zahlten etwa 40 Prozent der Betriebe bis zu 20 Prozent unter Tarif. „Damit lässt sich der Lebensunterhalt natürlich nicht absichern und es erhöht sich die Bereitschaft der Jugendlichen, eine schulische Ausbildung zu beginnen“, so Freyer.

Im gesamten Agenturbezirk, zu dem neben der Stadt Frankfurt auch die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree gehören, haben sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres 2017/18 2362 Jugendliche als Lehrsstellenbewerber gemeldet. Dem gegenüber standen 2022 Ausbildungsstellen der regionalen Betriebe. Aktuell suchen noch 978 Jugendliche nach einer Lehrstelle, während 869 Ausbildungsplätze noch unbesetzt sind. In diesem Zusammenhang appellierte Freyer an alle noch suchenden Ausbildungsbetriebe, auch Bewerbern mit vermeintlichen Defiziten eine Chance zu geben: „Arbeitsagentur und Jobcenter finanzieren unter anderem Förderunterricht im Vorfeld und begleitend zur Ausbildung.“

Als Schwerpunkte der Arbeit des Frankfurter Jobcenters nannte dessen Geschäftsführer Frank Mahlkow die Vermittlung der Unter-25-Jährigen (derzeit 134), der erwerbsfähigen Flüchtlinge (derzeit 616) sowie der polnischen Arbeitslosen, deren Zahl zwischen 380 und 400 liege. Die Vernetzung mit den polnischen Partnern und die Förderung eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes seien wichtige Themen. Auch von arbeitslosen Frankfurtern, die Polnisch sprechen, werde erwartet, dass sie passende Jobs im Nachbarland annehmen.