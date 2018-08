Schmorgurken zu verschenken

Frank Groneberg

Schlaubehammer (MOZ) „Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste“, lautet ein Abzählreim aus Kindertagen. In der Kiste, die jeden Tag vor dem Haus von Grit Barbotz am Gartenzaun in Schlaubehammer steht, rappelt normalerweise nichts. Ein Blick hinein lohnt sich aber allemal – vor allem für jene Vorbeikommenden, die gern frisches Gemüse essen, selbst aber keinen Garten haben. Denn das, was sie in der grünen Plastekiste entdecken, dürfen sie gern mitnehmen und zu Hause verputzen. Und sie brauchen dafür nicht mal zu bezahlen: Das Gemüse zum Mitnehmen ist gratis.

Am Montag hat Grit Barbotz zum ersten Mal ihre Geschenke­kiste gefüllt, mit frisch geernteten Zucchini, die in Radfahrern und anderen Passanten dankbare Abnehmer fanden. Am Dienstagmorgen leuchteten dann große grün-gelbe Schmorgurken aus der Kiste – fertig zubereitet, genau das richtige Abendessen an so heißen Tagen wie wir sie momentan haben. „Ich freue mich darüber, wenn das Gemüse Abnehmer findet“, sagt die Schenkerin, „sonst müsste ich es wegwerfen.“ Allein könnten ihr Mann, ihre Tochter und sie die Mengen an Gemüse, wie sie in diesem Sommer reifen, unmöglich verbrauchen. „Wir verschenken auch viel an die Nachbarn im Ort, aber dann ist immer noch genug über. Deshalb stelle ich in diesem Jahr zum ersten Mal meine Kiste raus – und die Leute nehmen die Geschenke gern an.“

Grit Barbotz und ihre Familie bewirtschaften in Schlaubehammer einen sehr großen Garten mit vielen Beeten, der bis an den Waldrand heranreicht, und haben dazu auch noch Tiere wie Kaninchen und Hühner. „Eigentlich ist das ein Bauernhof“, sagt die sympathische Frau. Ihre Schwiegereltern hätten auf dem Hof einst richtig Landwirtschaft betrieben, „aber das machen wir so nicht mehr. Wir haben zum Beispiel die Schweine abgeschafft – der zeitliche Aufwand und die Kosten sind einfach zu hoch.“ Dafür sei der große Garten „ein richtiger Gemüsegarten. Wir versorgen uns komplett selbst mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln und anderem. Und wir haben sehr viele Blumen.“ Wobei sie eigentlich in der Ich-Form sprechen müsste – denn der Garten ist klar aufgeteilt: Sie pflegt das Gemüse und die Blumen, ihr Mann hat zum Beispiel die Erdbeeren unter seinen Fittichen.

Natürlich könnte sie alles überschüssige Gemüse einwecken – so wie das in der DDR-Mangelwirtschaft üblich war, für den Winter und für die Wochen und Monate der Versorgungsengpässe. „Einiges wecke ich auch ein“, versichert Grit Barbotz, „zum Beispiel Gurken. Aber es bringt ja nichts, wenn ich 50 Gläser einwecke und jetzt schon weiß, dass niemand das jemals essen wird.“ Das Gemüse wegzuwerfen, das komme für sie absolut nicht in Frage. Und deshalb sei sie auf die Idee gekommen, es zum Mitnehmen vors Tor zu stellen, es zu verschenken.

Auch heute Morgen wird Grit Barbotz wieder ihre grüne Geschenkekiste mit frischem Gemüse aus eigener Ernte füllen. Was drin sein wird? Gehen Sie doch einfach mal gucken!