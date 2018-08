Helle Räume und mehr Platz

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Für die Medizinischen Fachangestellten Ute Lindow und Jeannette Ronnieger gibt es noch einiges zu tun: Türschilder müssen angebracht, Patientenakten aus Kisten in Regale geräumt werden. Seit Dienstag praktizieren die Ärzte der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) der Immanuel Klinik Rüdersdorf in neuen Räumen am Goetheplatz 5–6.

In der zweiten Etage des Altbaus führt ein großer Empfangsbereich über einen langen Flur zu den einzelnen Behandlungs- und Therapieräumen – sie sind nicht nur heller, sondern auch größer als die alten Räumlichkeiten in der Heinrich-Heine-Straße.

Dort teilten sich im Untergeschoss der Tagesklinik Psychotherapeuten, Ärzte, Ergo- und Sozialtherapeuten sowie Medizinische Fachangestellte bisher die Räume. Für die hohe Anzahl an Hilfesuchenden waren sie einfach zu klein: Mit 50 ambulanten Patienten im ersten Quartal 2007 ist die Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen gestartet. Mittlerweile werden in Fürstenwalde über 800 Patienten pro Quartal betreut, heißt es in einer Mitteilung der Immanuel Klinik.

„Drei Monate Umbauzeit liegen hinter uns“, berichtet Stefanie Reichert, Psychotherapeutin der PIA. Und Oberärztin Cornelia van Stigt, Leiterin der PIA, schätzt die neue Lage am Goethepark: „Ein schöner Ort mitten in der Natur und trotzdem im Herzen der Stadt und für alle gut erreichbar.“