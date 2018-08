Biber legt Mühlenfließ trocken

Doris Steinkraus

Seelow/Görlsdorf (MOZ) Die Hitze fordert nicht nur den Menschen. Auch die Natur leidet. Der Biber bringt zusätzlich das Gleichgewicht in Gewässern ins Wanken. Landwirte und Bewohner erwarten veränderte Regelungen im Umgang mit dem streng geschützten Nager.

In der Ortslage Görlsdorf liegt das Platkower Mühlenfließ seit einigen Tagen trocken. Schuld ist eine Biberfamilie, die Dämme baut, um sich genügend Wasser zu sichern. „Wir haben derzeit Extremsituation und in der werden die Folgen des nicht mehr zeitgemäßen Schutzstatus für den Nager besonders deutlich“, sieht es der Woriner Öko-Landwirt Henrik Wendorff. Er könne sich noch gut an die Vorstellung des Gewässerentwicklungsplanes des Landes für das Platkower Mühlenfließ erinnern. Von ökologischer Durchlässigkeit und Ansiedlung von Fischen sei die Rede gewesen. „All solche Pläne erweisen sich fernab der Realität, wenn die natürlichen Rahmenbedingungen anders sind“, steht für den Präsidenten des Landesbauernverbandes fest. Denn der Biber sorge für knallharte Fakten, die in keiner Planung berücksichtigt würden.

Axel Hulitschke, Verbandsingenieur im Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo), könnte viele Beispiele für trocken liegende Gräben und Fließe nennen. „Das Platkower Mühlenfließ führt angesichts der lang anhaltenden Hitze in diesem Jahr ohnehin schon sehr wenig Wasser“, sagt er. Gut 20 km schlängelt sich das Fließ von Platkow über Görlsdorf bis Georgenthal, beeinflusst die Landschaft. Der Große See in Neuentempel ist das Speisegewässer des Fließes. „Dort sieht man, dass nur noch sehr wenig Wasser weiter transportiert wird“, erklärt Hulitschke. Entlang des gesamten Fließes seien Biberfamilien zugange, wie im übrigen an nahezu allen Gewässern im Einzugsbereich des Gedo. Dort, wo wenig Wasser in den Gräben ist, würden die Biber ganze Abschnitte stauen. Fische könnten noch das Weite suchen, für Muscheln indes bedeuteten solche Trockenlegungen das Aus. „Mit allen Maßnahmen in Sachen Biber hinken wir immer einige Jahre hinterher“, sieht es Hulitschke.

Henrik Wendorff hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass mit der von Agrarminister Jörg Vogelsänger angekündigten Evaluierung des Bibermanagements im kommenden Jahr deutliche Veränderungen greifen. Es gehe nicht darum, Kahlschlag zu betreiben, aber um eine sinnvolle Tierpopulation. Nur dann könne man auch Akzeptanz vor Ort erwarten.

Wendorff sieht dabei auch den Kostenfaktor, den man nicht einfach ignorieren könne. Heute würden sich Landwirte schon überlegen, ob sie beim Gedo Schäden melden. „Denn letztlich kostet alles Geld und das müssen die Landeigentümer aufbringen“, macht Henrik Wendorff deutlich. Und ist sicher: „Diese Kosten werden weiter steigen.“

Im Seelower Gedo sind täglich mindestens zwei Mitarbeiter unterwegs, um Biber-Schäden zu beseitigen und größere Folgewirkungen zu verhindern, erklärt Axel Hulitschke. „Meist müssen sogar noch mehr Kollegen mit ran. Wir haben wiederholt Fälle, wo Durchlässe so verstopft und zerstört sind, dass sie herausgenommen und erneuert werden müssen.“

Er erwarte vom Landwirtschaftsminister und von den zwei vom Land bestellten Biberbeauftragten, dass sie Lösungsvorschläge für die besonders betroffenen Regionen im Land vorlegen, sagt Wendorff. Märkisch-Oderland stehe ganz oben.