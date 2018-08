Archäologen legen Grabstätten frei

Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) Bereits um 6 Uhr morgens sind die Arbeiten auf dem Schulhof in Altreetz im Gange. Seit dieser Woche sind die Mitarbeiter des ABI Archäologie-Büros Ihde ganztags mit der Freilegung, der Dokumentation und der Bergung der Funde beschäftigt. Denn: In direkter Nachbarschaft zur Dorfkirche Altreetz kommt einiges zu Tage.

Dort, wo noch bis zum Beginn der Ferien in den Pausen gespielt wurde, liegen nun Gebeine frei. Mit seinen Mitarbeitern ist Christian Ihde vom gleichnamigen Archäologie-Büro dabei, sie zu dokumentieren. Denn dass dort etwas liegt, wurde zwar vermutet. „Aber laut historischen Quellen wurde hier nicht bestattet“, so der Fachmann. Doch die Funde sprechen für sich. Sie datieren, erklärt Christian Ihde, in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. „Auch der alte Ackerhorizont ist sichtbar.“ Das lege den Schluss nahe, das erst mit sinkendem Grundwasserspiegel, also nach der Trockenlegung des Oderbruchs, dort bestattet wurde. „Leider“, bedauert der Archäologe, „sind keine Grabbeigaben zu finden.“

Überrascht ist er von der Vielzahl der gefunden Grabstätten. Zehn sind es bisher. Und der Fachmann rechnet insgesamt sogar mit 30 oder 40. Bis ungefähr auf die Hälfte des Schulhofes reichen sie. In mehren Lagen wurde dort bestattet. „Nach christlichem Ritus in ost-westlicher Richtung ausgerichtet“, erklärt Christian Ihde.

Die Aufgabe der Archäologen besteht nun darin, die Funde frei zu legen, zu dokumentieren und später zu bergen. „Sie kommen dann alle ins Archiv des Landesdenkmalamtes nach Wünsdorf“, erläutert Ihde den weiteren Verfahrensweg.

Auf der dem Schulgebäude näher liegenden Seite des Schulhofes konnten am Dienstag bereits die neuen Kunststoffrohre für die Regenentwässerung verlegt werden. „Wir haben die alten Tonrohre entfernt, und sie gegen neue und vor allem wesentlich größere ersetzt“, berichten die Mitarbeiter der Firma Smolinski. Sie sind schon seit gut zwei Wochen auf der Baustelle. Beim Ausschachten wurden dann die alten Gräber gefunden. Deshalb verzögern sich nun auch die weiteren Arbeiten auf dem Gelände. Bis zum Schulbeginn soll jedoch sichergestellt werden, dass die Schüler das Schulgebäude sicher betreten und wieder verlassen können, hieß es auf MOZ-Nachfrage am Dienstag von den Fachleuten. Der Eingangsbereich der Altreetzer Grundschule ist bereits gepflastert. Bis zum Ferienende wird auch der Bereich am Schulgebäude bis zum Hoftor fertig sein, so die Bauleute.

Die Arbeiten der Archäologen werden sich noch über diese und die gesamte nächste Woche erstrecken, schätzt Christian Ihde ein.