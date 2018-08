Barnimer Badeseen tipptopp

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Bernau/Eberswalde. Klein Willy macht mit vier Cousins und den Großeltern aus Marienwerder gerade Urlaub am Ruhlesee. Der Vierjährige steht am liebsten im flachen Wasser. Das darf er auch, denn Cornelia Pezenburg vom Gesundheitsamt Barnim hat die Badestelle für ausgezeichnet befunden.

Regelmäßig ist die 51-Jährige, die eine von vier Mitarbeitern im Bereich Umwelthygiene im Landratsamt ist, unterwegs. Vier Touren mit je 130 Kilometern fährt die gebürtige Heckelbergerin regelmäßig ab - nach festem Beprobungsplan, der auch dem Land gemeldet ist. Am Montag reiste sie von Werbellinsee über den Grimnitz- zum Üdersee, am Dienstag ist der Niederbarnim dran. Über Ruhlesee, Bernsteinsee und Obersee geht es weiter zum Wandlitz-, Liepnitz- und Gorinsee. Auch die Plansche und das Waldbad Bernau entgehen der Testerin nicht.

Ob Regen oder Sonne wie jetzt - ohne Watthose geht Cornelia Pezenburg nicht ins Wasser. Mit ihrem geübten Blick lässt sie auch ohne limnologische Hilfsmittel schnell klare Aussagen folgen. „Sichttiefe drei Meter, keine Auffälligkeiten, keine Blaualgen“, schätzt sie ein. Das Thermometer zeigt im Ruhlesee am Dorado-Ferienparadies, wo gerade im Dauerferieneinsatz alle Bungalows belegt sind, 26,2 Grad Celsius. Die Außentemperatur bringt es Punkt 11 Uhr schon auf 30,9 Grad. Tags zuvor war der Grimnitzsee mit 27,2 Grad am wärmsten, Sichttiefe 1,50 Meter. Werbellin- und Üdersee laden mit klarem Wasser und einer Sichttiefe von über drei Metern zum kühlenden Bade ein.

In ihrer kleinen Plastikflasche zieht die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes Barnim 250 Milliliter aus dem See. Obwohl Kinder im Uferbereich toben, stört sie das nicht. „Die Proben untersucht die LWU Hygiene GmbH Lichterfelde auf Keime, aber bisher konnten wir keine Auffälligkeiten feststellen“, so die Fachfrau. Mit geübtem Blick fällt ihr ein Mann mit einem Labrador auf, der an der Badestelle zwischen den Kindern plantscht. Sie weist den Hundehalter darauf hin, dass das nicht gestattet ist. Der Besitzer zieht zögernd ab, Pfiffi hinterlässt noch seine Marke am Strand. „Das haben wir immer wieder, dass Hundebesitzer an öffentlichen Badestellen mit den Tieren ins Wasser gehen, aber das ist nicht erlaubt“, macht sie klar. Obwohl Cornelia Pezenburg selbst sehr tierlieb ist und eine ganze Reihe Haustiere bei ihr leben, hat sie dafür kein Verständnis. „Gleich am Obersee und auch am Bernsteinsee gibt es ausgewiesene Bereiche für Hunde“, weist sie hin.

Neben der Luft- und Wassertemperatur achtet das Gesundheitsamt auch auf pH-Werte, Hygiene an den Stränden, Sauberkeit und Befall mit Zerkarien. „Wir haben in diesem Jahr bisher keinen Befall festgestellt, alle Gewässer sind tipptopp in Ordnung“, freut sich die Testerin über das Ergebnis im Barnim. Auch der Ruhlesee trägt das Siegel „ausgezeichnet“. Die Oderländerin erläutert: „Wir ermitteln diese Werte in vier aufeinanderfolgenden Jahren. Über die Meldungen an das Land und die EU werden die Qualitätssiegel vergeben. Sollten im Gegenzug Überschreitungen auftreten, auch mikrobiologischer Natur, sind wir regelmäßig zu Nachkontrollen vor Ort“, klärt die 51-Jährige auf. 20 Datensätze je See werden jährlich bis zum 15. September ausgewertet. Die Probenpläne stimmt das Gesundheitsamt mit den Kommunen schon Ende März ab. „Es kann Verschiebungen geben, Badestellen werden aufgegeben oder privatisiert“, zeigt die Erfahrung. 19 Badestellen im Barnim sind sogenannte EU-Gewässer. An Aufstellern am See kann der Badegast die Testergebnisse und Wertung ablesen.

18 weitere Badestellen werden anlassbezogen untersucht. Meist sind das Campingplätze, Seeufer oder Gebiete mit Gastronomie und Parkplätzen. Nach dem Plan steuert Cornelia Pezenburg dann die Gewässer gezielt an. So nimmt sie sich heute den Gamensee und Parsteiner See an den Campingplätzen mit der Secchi-Scheibe und den anderen Hilfsmitteln genau vor. Urlaub macht die Fachfrau erst im September: „Dann genieße ich die Ruhe und Natur.“