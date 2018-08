Fachkräfte werden in Berlin oft besser bezahlt

Olaf Gardt

Beeskow Die Agentur für Arbeit registriert für den Juli im Landkreis Oder-Spree 6055 Arbeitslose. Das sind 51 mehr als im Vormonat, aber 483 weniger als vor einem Jahr. Der leichte Zuwachs im Vergleich zum Juni verteilt sich auf 25 Personen im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt/Beeskow und 26 im Bereich Fürstenwalde. Die Arbeitslosenquote liegt im Landkreis bei 6,5 Prozent, 0,1 Prozent höher als im Vormonat.

Christina Kaske, Teamleiterin in der Arbeitsvermittlung, nennt mehrere Gründe für den leichten Anstieg. Zum Ende Juni würden viele befristete Arbeitsverträge auslaufen. Zudem sei der 30.6. ein traditioneller Kündigungstermin. Ein weiterer Grund sei die Tatsache, dass sich zahlreiche Schulabgänger arbeitslos melden, die im September oder Oktober eine Lehre bzw. ein Studium aufnehmen. Gerade wegen der Schulabgänger sei auch im kommenden Monat noch einmal ein geringer Anstieg der Arbeitslosenzahlen möglich.

Den Arbeitslosen gegenüber stehen aktuell 1353 unbesetzte Stellen, die der Arbeitsagentur gemeldet sind. „Gesucht werden vor allem Facharbeiter“, so Christina Kaske. Das gelte praktisch für alle Branchen, speziell das Handwerk, den Bereich Hotel und Gaststätten und den gesamten Gesundheits- und Pflegebereich.

Dass Stellen nicht besetzt werden können, hat auch mehrere Gründe. Vor allem in der Baubranche würden arbeitslose Fachkräfte lieber in Berliner Firmen gehen, weil diese höhere Löhne bieten. Bis zu fünf Euro mehr pro Stunde seien in einigen Berufen möglich. Die Fahrtzeit nach Berlin nehmen die Leute auf sich, da auch die Brandenburger Baufirmen oft in der Hauptstadt arbeiten. In der Gastronomie hingegen können Arbeitsstellen oft nicht besetzt werden, weil die potentiellen Mitarbeiter den Arbeitsort einfach nicht erreichen. „Ohne Führerschein und Auto geht auf den Dörfern nichts“, sagt Christina Kaske. Mit dem öffentlichen Personennahverkehr seien manche Arbeitsstellen nur schlecht oder gar nicht zu erreichen.

Noch ganz anders stellt sich die Problematik in der Ausbildung dar. Rund 200 offene Lehrstellen sind der Agentur im Landkreis bekannt. Auch diese verteilen sich auf viele Branchen. Landwirtschaft, Gastronomie und Handwerk sind ein Schwerpunkt. Immer mehr junge Leute würden körperliche Arbeit scheuen, ihre Zukunft in er digitalen Welt sehen. „Viele überschätzen sich dabei auch“, glaubt Christina Kaske. Sie ist zudem der Überzeugung, dass Unternehmen bei der Nachwuchswerbung noch aktiver werden müssen. Praktikumsplätze und Ferienarbeit seien gute Möglichkeiten, jungen Menschen bessere Einblicke in die Arbeitswelt zu geben. Auf diesem Wege könne man auch den nötigen Nachwuchs gewinnen.

Zudem müsse man weiter über zusätzliche Anreize nachdenken. In der Gastronomie könne dies beispielsweise ein Zimmer sein, die Übernahme von Fahrtkosten zur Arbeitsstelle.