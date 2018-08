Petition als nächster Schritt

MOZ

Bad Saarow/Diensdorf-Radlow Nach den Fahrrad-Demonstrationen in Bad Saarow und Diensdorf-Radlow haben die Verantwortlichen unterschiedliche Bilanzen gezogen. Das Infrastrukturministerium räumt den schlechten Zustand der Landesstraße 35 zwar ein, der Zeitpunkt für Sanierungen ist aber weiter völlig offen.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Bad Saarows Bürgermeisterin Anke Hirschmann am Dienstag. Zur letzten der vier Fahrrad-Demonstrationen seien 140 Teilnehmer gekommen, das sei ein Rekord gewesen. Familien mit Kindern hätten sich gleichermaßen an den Protestzügen beteiligt wie Senioren. „Das war das Schöne.“

Anders äußerte sich hingegen ihr Amtskollege aus Diensdorf-Radlow, Stefan Petrick. Er lobte die konstante Teilnehmerzahl von etwa 35 Menschen aus seiner Gemeinde, die angesichts von 570 Einwohnern „relativ hoch“ gewesen sei. „Damit waren wir an allen vier Tagen die meisten“, sagte er. Aus Bad Saarow hätten sich trotz der ungleich größeren Einwohnerzahl weniger Mitfahrer gefunden.

Die beiden Kommunen hatten per Beschluss ihrer Gemeindevertretungen zu den vier Demonstrationen an allen Freitagen im Juli aufgerufen. Sie protestierten damit gegen Verzögerungen bei Sanierung und Ausbau von maroden Abschnitten der Landesstraße 35 in Petersdorf, im Süden von Bad Saarow und in Diensdorf-Radlow.

Dazu war am Dienstag aus dem Infrastrukturministerium nichts Neues zu hören. Ministeriumssprecher Steffen Streu räumte den „schlechten Zustand“ auf der Landesstraße 35, der zweifellos beseitigt werden müsse, zwar ein; einen konkreten Zeitplan konnte er allerdings nicht verkünden. Zunächst sei der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrten Petersdorf und Bad Saarow im Fokus. Dass sich die Planung für Petersdorf verzögert habe, liege vor allem an einem Gerichtsurteil zur „Wassserrahmenrichtlinie“, das Nacharbeiten im Planfeststellungsverfahren nötig gemacht habe. Darüber hinaus habe es zahlreiche Einwendungen gegeben, die in einem solchen Verfahren zwingend berücksichtigt werden müssten. „Erst mit Abschluss des Verfahrens kann eine Aussage zum Baubeginn getroffen werden“, teilte er mit.

Am längsten müssen sich nach Lage der Dinge die Diensdorf-Radlower gedulden, bis ihre Ortsdurchfahrt saniert wird. Sie solle „zu einem späteren Zeitpunkt“ planerisch fertiggestellt uind planfestgesellt werden, so das Ministerium.

Anke Hirschmann kündigte unterdessen an, in einem nächsten Schritt des Protestes den Petitionsausschuss des Landtages anzuschreiben. Außerdem könne sie sich vorstellen, ab September erneut zu Fahrrad-Demonstrationen aufzurufen. Stefan Petrick äußerte sich zu dieser Idee zurückhaltend. Er wage zu bezweifeln, ob sich dann für erneute Protestzüge ausreichend Teilnehmer finden lassen.

Ursprünglich waren die Ortsdurchfahrt Petersdorf und der Abschnitt im Süden von Bad Saarow Bestandteil des laufenden 100-Millionen-Euro-Programms der Landesregierung zur Sanierung von Straßen. Die Diensdorf-Radlower hatten bereits damals Unmut geäußert.