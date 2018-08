Neue Stellplätze, neue Ausfahrt

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Zuge der laufenden Erweiterung seiner betriebseigenen Kita Filius lässt das Bad Saarower Helios-Klinikum auch die Zufahrt zur Kindertagesstätte neu gestalten. Es entsteht eine neue Ausfahrt mit Anbindung an die Pieskower Straße, die am Klinikumsgelände vorbeiführt. Außerdem entstehen für Eltern 18 neue Stellplätze. „Dadurch verbessern wir die Parksituation während der Bringe- und Holzeiten in der Kita“, sagt Klinikumssprecherin Viola Bock. Die Bauarbeiten sind bereits in der Endphase. In knapp zwei Wochen soll alles fertig sein.

Die ebenfalls an der Kita befindliche Zu- und Ausfahrt für Taxis bleibt nach Klinikumsangaben bestehen. Sollte es notwendig sein, Patienten direkt von ihrer Station abzuholen, können die Fuhrunternehmen mit ihren Fahrzeugen auch in Zukunft direkt auf das Krankenhausgelände fahren.

Auch Bauarbeiten für die Erweiterung der Kita liegen den Angaben zufolge im Zeitplan. Am Tag der offenen Tür im Helios-Klinikum, der am Sonnabend, 1. September, 10 bis 14 Uhr, stattfindet, präsentiert Helios das neue Hortgebäude der Öffentlichkeit. Im Rahmenprogramm gibt es dort dann ein Quiz, eine Malstation und Kinderschminken.

Das Klinikum erweitert die Kita Filius durch den Neubau um 45 Hortplätze, die Gesamtkapazität liegt dannbei 126. Die bisherigen 81 Plätze waren zuletzt komplett vergeben. Das neue Hortgebäude umfasst eine Fläche von 260 Quadratmetern, davon sind 176 für Aufenthalt und Spiel vorgesehen, auf 54 Quadratmetern entstehen neue Sanitärräume. Besonderheit der Einrichtung sind die Öffnungszeiten. Im Hort wird eine Betreuung von 5.30 Uhr bis 20 Uhr angeboten, bei Bedarf können Kinder dort auch übernachten, auch an Wochenenden und Feiertagen. Klinik-Geschäftsführerin Julia Disselborg betonte zuletzt beim Richtfest für den Hort Anfang Mai, das Angebot der 24-Stunden-Betreuung sei für das Klinikum wichtig, um qualifiziertes Personal halten und gewinnen zu können.