Brand im Hörsaal ausgebrochen

Feuer am Collegium Polonicum in Slubice © Foto: Christian Budschigk

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder)/Slubice (MOZ) Flammen, Rauchwolken und Sirenengeheul direkt an der Oderbrücke zwischen Frankfurt und Slubice: In der Nacht zum Mittwoch brach am Collegium Polonicum ein Brand aus.

Bilderstrecke Brand an der Uni Slubice Bilderstrecke öffnen

Die Lehr- und Forschungsstätte am polnischen Oderufer ist eine gemeinsame Einrichtung der Frankfurter Europa-Universität und der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Mehrere polnische Feuerwehreinheiten kämpften ab 22.30 Uhr gegen den Brand im Obergeschoss und am Dach der Einrichtung. Kurz nach Mitternacht waren die Flammen zwar so gut wie gelöscht, jedoch gibt es am Dach erhebliche Schäden.

Für eine Bilanz war es am Mittwochvormittag noch zu früh. Deutsche Feuerwehrleute hatten zwar die Sirenen vom anderen Oderufer gehört, wurden aber noch nicht angefordert. Nähere Informationen soll es im Laufe des Tages geben.