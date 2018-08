Anja Hamm

Kremmen (MOZ) Zu einem Flächenbrand an der A 24 sind die Feuerwehren in der Nacht zu Mittwoch gerufen worden. Polizeibeamte der Autobahnpolizei hatten das Feuer auf ihrer Streifenfahrt nahe der Abfahrt Kremmen entdeckt. Rund 1000 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf zirka 1000 Euro.

Am Lehnitzsee in Oranienburg wurden am Dienstagabend trotz der noch geltenden höchsten Waldbrandwarnstufe zwei Lagerfeuer entfacht. Die Polizei stellte am See die Personen, die das Feuer entzündet hatten, fest. Diese müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.