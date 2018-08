Pkw-Fahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Anja Hamm

Flatow (MOZ) Der 42-jährige Pkw-Fahrer, der am Freitagabend bei einem Unfall auf der L 162 zwischen Orion und Flatow aus seinem Auto geschleudert worden war, ist tot. Er sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch in Neuruppin mit. Der Mann hatte am Freitag gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über den Wagen verloren, als er ein Fahrrad überholte. Das Fahrzeug war daraufhin gegen einen Straßenbaum geprallt. Von dort wurde es auf ein Feld geschleudert. Der Wagen fing Feuer.

Aufmerksame Ersthelfer hatten den Verletzten geborgen. Der 42-Jährige hatte sich bei dem Unfall schwere innere Verletzungen sowie schwere Wunden am Kopf zugezogen.