Miss Goldene Henne gesucht

MOZ

Freyburg/Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 28. September wird in Leipzig Deutschlands größter Publikumspreis, die Goldene Henne, verliehen. Auch in diesem Jahr suchen Super Illu und Rotkäppchen in einer gemeinsamen Aktion Miss Goldene Henne 2018, die einen unvergesslichen Gala-Abend voller besonderer Momente erleben wird: Sie wird gemeinsam mit den Stars über den roten Teppich laufen und bekommt auf der Fernsehbühne ihren eigenen Live-Auftritt im eigens für sie maßgeschneiderten roten Abendkleid. Denn an diesem besonderen Abend lautet das Motto: Der Moment bist du!

Die Wahl zur Miss Goldene Henne war bereits im letzten Jahr ein großer Erfolg: Aus einer Vielzahl Bewerberinnen begeisterte Eva Zorn (21) aus Lucka die Fans und die Jury am meisten und erfüllte sich als Miss Goldene Henne 2017 einen Kindheitstraum: „Mein Abend bei der Goldenen Henne war glamourös und mit vielen tollen Eindrücken verbunden“, so die Studentin aus Thüringen. „Im Blitzlichtgewitter zu stehen und dann auch noch vor Live-Publikum auf der großen Bühne einen Auftritt zu haben, das war vor allem für mich als Fan der Goldenen Henne ein besonderer Moment.“ Miss Goldene Henne 2018 ist bei der Preisverleihung in Leipzig hautnah dabei – und das in glanzvollem Hingucker: Für ihren großen Auftritt lässt Rotkäppchen wieder ein rotes Kleid anfertigen – dieses Mal stammt der Entwurf von der renommierten Wiesbadener Modedesignerin Lara Melanie Renner.

Bis zum 16. August bewerben: So einfach geht‘s Super Illu und Rotkäppchen freuen sich auch in diesem Jahr wieder auf Bewerbungen aus ganz Deutschland. Für den großen Moment im roten Abendkleid sollte man allerdings schnell sein: Der Bewerbungsschluss ist am 16. August 2018. Als Miss Goldene Henne 2018 bewerben können sich Frauen ab 21 Jahren – es ist ganz einfach: Ein Foto mit kurzer Bewerbung unter dem Hashtag #MissGoldeneHenne2018 auf Facebook oder Instagram öffentlich hochladen oder eine E-Mail schicken. Egal welcher Typ, egal ob alt oder jung – alle Bewerberinnen haben die gleichen Chancen. Alle Informationen zur Bewerbung und die genauen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.superillu.de/missgoldenehenne