Neuregelungen kommen vielen Menschen zugute

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Brandenburg werden die Kita-Gebühren neu geregelt, bei der Deutschen Bahn gibt es dauerhaft neue Sparpreis-Tickets, Immobilienmakler sollen sich künftig fortbilden, um in ihrer Tätigkeit zugelassen zu werden. Der 1. August bringt mehrere Neuerungen für Verbraucher mit sich. Ein Überblick:

Neue Bahn-Preise

Die Fernbusse machen es vor, die Deutsche Bahn macht nach. Sie hat die Preise für bestimmte Tickets herunter gesetzt. Ab heute können Reisende Tickets über einen „Super Sparpreis“ ab 19,90 Euro dauerhaft kaufen. Bei einer Bahncard gibt es zusätzlichen Rabatt. Die Zahl der Tickets ist allerdings, wie bereits bei den Spartickets zuvor, begrenzt. Die Deutsche Bahn bietet die Tickets vor allem dort an, wo die Verbindungen nicht voll ausgebucht sind - etwa an den eher unbeliebten Freitagnachmittagen. Die Sparpreise sollen auch für den Regional- und S-Bahnverkehr gelten. Im Sparpreis nicht mehr enthalten sein soll das bisherige City-Ticket, das eine Verbindung im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in der Start- und Zielstadt einschließt. Erst ab Fernstrecken von mehr als 100 Kilometern soll das Cityticket weiter erhalten bleiben.

Familiennachzug

Ab dem 1. August dürfen Geflüchtete Familienmitglieder nach Deutschland holen. Diese Regelung gilt für Flüchtlinge mit subsidiären Schutz. Das sind Personen, deren Rückkehr in ihr Ursprungsland eine Gefahr darstellen würde. Humanitäre Gründe sind ausschlaggebend für die Entscheidung. Darunter fallen die Dauer der Trennung, das Alter der Kinder oder schwere Erkrankungen und konkrete Gefährdungen im Herkunftsland. Darüber hinaus sind auch Integrationsaspekte zu berücksichtigen. Grundsätzlich können Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern von Minderjährigen Familiennachzug beantragen. Geschwister haben ein solches Recht nicht. Auch bei einer Eheschließung, die während der Flucht stattfand, ist der Familiennachzug ausgeschlossen. Die Regelung bezieht sich auf ein begrenztes Kontingent von 1000 Personen pro Monat. Personen, die als Gefährder gelten, gewährt das Gesetz keinen Familiennachzug.

Kitagebühren

In Brandenburg, Berlin, Niedersachsen und Hessen ändern sich ab heute die Beitragszahlungen für Kitas. Dann müssen Eltern weniger oder gar keine Beiträge mehr für Kinder im Vorschulalter zahlen.

In Brandenburg müssen Eltern keine Beiträge mehr für Kinder im letzten Kita-Jahr zahlen. Das Land Berlin verzichtet künftig generell auf die Beiträge für Kitas oder Tagesmütter. Die Hauptstadt ist somit das erste Bundesland, welches die Kita-Gebühren komplett abschafft.

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Beitragsfreiheit für Kinder ab zwei Jahren bereits 2010 eingeführt. In Niedersachsen und Hessen ist die Kinderbetreuung ab 1. August 2018 für Kinder ab drei Jahren beitragsfrei.

Haltungstransparenz bei Fleisch

Wer beim Fleischkauf einen Überblicküber die Herkunft des Produktes haben möchte, kann dies nun beim Discounter Aldi auf den Etiketten einsehen. Dort soll ab dem 1. August die Haltungskennzeichnung abgedruckt sein. Diese soll einen Überblick über die Herkunft und Qualität der Tierhaltung geben. Der Konzern spricht von einer „Haltungs-Transparenz“. Die Kennzeichnung gliedert sich in vier Stufen: Die erste Stufe - die Stallhaltung - entspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen für die Haltung von Schweinen, Rindern und Geflügel. Die zweite wird als „Stallhaltung plus“ bezeichnet. Dort bekommen Tiere etwas mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben sowie „zusätzliches Beschäftigungsmaterial“. Bei Stufe drei („Außenklima“) wird zudem mehr Platz für die Tiere, eine abwechslungsreichere Umgebung sowie den „Zugang zu Außenklimabereichen“ geschaffen. Stufe vier entspricht den Bestimmungen für Bio-Fleisch und nennt sich dementsprechend „Bio“.

Bei Lidl ist diese Kennzeichnung bereits seit April vertreten. Netto und Penny haben angekündigt, nachzuziehen.

Fortbildungspflicht für Immobilienmakler

Der Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute das Gesetz zur Berufszulassung für Immobilienmakler und -verwalter beschlossen. Immobilienmakler sind demnach künftig zur Fortbildung verpflichtet. In drei Jahren müssen sie sich mindestens 20 Stunden fortbilden. Welche Inhalte an die Fortbildungsverpflichtung gebunden werden, soll die spätere Rechtsverordnung klären. Der Immobilienverband beklagt indes die langwierige Umsetzung. Nachzuweisen wäre die Fortbildungspflicht demnach erst 2021.

Die Fortbildungspflicht soll neun Monate nach Unterschrift und Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Darüber hinaus brauchen Makler laut Gesetz ab August 2018 eine Berufshaftpflichtversicherung.

Ferienwohnungsbesitzer in Berlin

Die neuen Berliner Regeln zur Vermietung von Wohnungen oder Zimmern an Feriengäste werden nun „scharfgeschaltet“: Nach einer Übergangsfrist von drei Monaten müssen Anbieter, die keine behördliche Genehmigung oder keine individuelle Registriernummer haben, ab dem ersten August mit Bußgeld rechnen. Liegt keine Erlaubnis vor, können laut Gesetz bis zu 500 000 Euro Bußgeld fällig werden.

Wer seine Miet- oder Eigentumswohnung während einer zeitweisen Abwesenheit komplett an Urlauber oder Geschäftsleute untervermieten möchte, braucht daher von seinem Bezirk eine Genehmigung. Laut Gesetz ist diese in der Regel zu erteilen, wenn der Anbieter die Räume weiter als Hauptwohnung nutzt.